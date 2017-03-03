Мобил Савдо — современный виртуальный терминал
3 марта 2017
Рубрика: Интернет и сети. Тэги: Интернет и сети, Узнет
Автор: Редакция журнала.
Агробанк совместно с системой Click представили новую услугу Мобил Савдо, предназначенную осуществлять ту же функцию, что и обычный платежный терминал, но с помощью мобильного телефона и USSD запросов в системе Click.
Таким образом, теперь с услугой Мобил Савдо клиенты смогут быстро и легко провести платежи за товары и услуги с помощью своих мобильных телефонов. Для этого Вам необходимо лишь подключить данную услугу в ближайшем филиале Агробанка и подключить телефон к системе Click, а для клиентов-покупателей будет достаточно иметь при себе мобильный подключенный к системе Click.
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