Новые решения Cisco для защиты мобильных сетей

Подключая все больше устройств, запуская новые услуги и наращивая объемы данных, сервис-провайдеры сталкиваются с необходимостью принятия новых решений относительно защиты сетей в цифровом мире.

По прогнозам Cisco, к 2020 г. в мире будет 26,3 млрд подключенных устройств (показатель 2015 г. — 16,3 млрд устройств) («Наглядный индекс развития сетевых технологий: глобальный прогноз по мобильному трафику на период 2016-2021 гг.»). В процессе подготовки к внедрению технологий 5G операторам мобильной связи для защиты контента и данных на всех этих устройствах необходимо модернизировать средства обеспечения информационной безопасности, развертывая такие решения, которые обеспечат полный охват мобильной сети.

С переходом на технологии 5G, расширением сферы действия технологий виртуализации и облачных сетей растет число потенциальных угроз и атак на мобильные сети. Чтобы защититься от имеющихся и потенциальных угроз, операторам мобильной связи следует использовать целостный подход, который обеспечит высокую информационную безопасность.

На Всемирном конгрессе мобильной связи в Барселоне Cisco представила всеобъемлющее портфолио решений, ориентированных на угрозы (threat-centric solutions) Security Architecture for Mobile Service Providers с целью обеспечить многоуровневую защиту сети, оконечных точек (устройств) и облака.

Новые элементы портфолио

Безопасность сети. Помогая сервис-провайдерам защищать транзитные соединения (mobile backhaul) от атак, направленных на магистральную сеть, Cisco предложила новое поколение масштабируемых физических и виртуальных решений Security Gateway (SecGW), которые поддерживаются межсетевыми экранами Firepower 9300 и Firepower 4100, маршрутизаторами ASR 900 и адаптивными виртуальными устройствами безопасности Adaptive Security Virtual Appliance (ASAv).

Помогая сервис-провайдерам защищать транзитные соединения (mobile backhaul) от атак, направленных на магистральную сеть, Cisco предложила новое поколение масштабируемых физических и виртуальных решений Security Gateway (SecGW), которые поддерживаются межсетевыми экранами Firepower 9300 и Firepower 4100, маршрутизаторами ASR 900 и адаптивными виртуальными устройствами безопасности Adaptive Security Virtual Appliance (ASAv). Безопасность устройств. Платформа Cisco для обеспечения информационной безопасности мобильных устройств позволит предприятиям и сервис-провайдерам расширить контроль и защиту на уровне устройства. Для бизнес-заказчиков Cisco и Samsung обеспечат контроль оконечных точек и анализ данных с помощью решений Samsung Knox, Cisco ® AnyConnect и Cisco Stealthwatch.

Платформа Cisco для обеспечения информационной безопасности мобильных устройств позволит предприятиям и сервис-провайдерам расширить контроль и защиту на уровне устройства.

Безопасность облака. Теперь сервис-провайдеры смогут увеличить свою выручку, предлагая заказчикам новые управляемые услуги информационной безопасности на базе собственного облака и облачных конфигураций под управлением Cisco.

Сегодня Cisco представила облачную платформу информационной безопасности Cisco Umbrella for Service Providers, с помощь которой сервис-провайдеры смогут удовлетворить критичные потребности своих заказчиков, одновременно открывая новые источники доходов.

Cisco также представила новое решение с интеграцией сервиса Cisco Umbrella security и ядра Cisco Evolved Packet Core (EPC), функционирующее на платформе Cisco Ultra Services Platform и маршрутизаторах Cisco ASR 5500 и повышающее уровень безопасности доступа в Интернет с любого мобильного устройства.

Упомянутые решения в различных комбинациях сейчас внедряются такими операторами мобильной связи и производителями устройств, как Deutsche Telekom, Samsung, Vodafone Hutchinson Australia и др., которые уверенно приближают будущее пятого поколения.

Источник: пресс-релиз компании