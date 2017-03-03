Пресс-тур по ознакомлению с работой с обращениями

В целях ознакомления представителей СМИ с работой подразделений Мининфоком по работе с обращениями, 3 марта был организован специальный пресс-тур, в рамках которого журналисты смогли ознакомиться с работой Мининфокома в данном направлении, задать вопросы и дать свои предложения.

Работа с обращениями юридических и физических лиц была, есть и будет одним из важнейших приоритетов деятельности Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. Именно поэтому, Мининфоком призывает всех пользователей услуг сферы связи и информатизации обращаться напрямую в Министерство в любой удобной форме.

Руководством Мининфокома организован ежедневный прием юридических и физических лиц. Утвержден график приема граждан, согласно которому руководство Министерства принимает посетителей. Также обращения принимаются в устной форме по телефону.

Необходимо отдельно отметить работу с обращениями юридических и физических лиц, поступающих через виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан. Так, с начала года в сфере информационных технологий и коммуникаций поступило более 1600 обращений. Анализ поступивших обращений показывает, что большинство из них могли быть решены непосредственно на уровне Мининфокома.

Через Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz) Мининфоком и его структурные подразделения получают обращения в электронной форме, количество которых с начала года составило 433.

При подаче обращений через Единый портал пользователь также имеет возможность оценивать результат своего обращения. Удовлетворенность рассмотрением своего обращения можно оценивать по пятибалльной шкале.

С целью более оперативного реагирования на обращения юридических и физических лиц, быстрого решения проблем, возникающих при оказании услуг населению и предпринимателям в сфере телекоммуникационных и почтовых услуг, в сети интернет по адресу www.murojaat.mitc.uz действует виртуальная приёмная руководства Мининфокома. С начала года через эту систему было принято более 350 обращений.

Виртуальной приемной Мининфокома также можно воспользоваться посредством бесплатного телефонного звонка на специальный номер 0 800 200-41-07.

Анализ обращений через виртуальную приемную Мининфокома показывает, что большинство обращений касаются: услуг интернета (32%), фиксированной связи (19%) мобильной связи (15%), почтовой связи (7%) и телерадиовещания (6%).

Необходимо отметить, что часто абоненты услуг связи обращаются сразу в виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан с жалобами по неполадкам телефонной связи, когда подобные проблемы можно оперативно устранять, обратившись в онлайн приемную АК “Узбектелеком” (www.uztelecom.uz), по телефону (+998-71) 244-34-43, а также по коротким номерам 1084 и 1086, специально действующим для оперативного реагирования на обращения абонентов.

Нередко в виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан обращаются абоненты услуг мобильной связи по мелким неполадкам мобильной связи, хотя известно, что все операторы мобильной связи имеют службы поддержки своих абонентов, работающие в круглосуточном режиме.

Виртуальную приемную имеет и АО “Узбекистон почтаси”, размещенную на сайте www.pochta.uz и службу «Телефон доверия» по номеру (+ 998-71) 233-62-34, действующие для принятия обращений и оперативного устранения возникающих проблем при оказании услуг почтовой связи населению.

Кроме того, в системе Мининфокома действует Государственная инспекция по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, которая имеет онлайн приемную на своем сайте www.gis.uz и телефон доверия по всей республике. Номер республиканского телефона доверия (+ 998-71) 237-01-11. Инспекция является органом государственного надзора за выполнением и соблюдением хозяйствующими субъектами в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, и любой пользователь услуг данной сферы может обратиться с жалобой.

Обращения напрямую к субъекту, который оказывает ту или иную услугу в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий это способ более быстрого реагирования поставщиков услуг на возникшие у пользователей вопросов или проблем, так как поступившие обращения в вышестоящие инстанции могут занять определённое время для доведения поставщику услуг. Кроме того, обращение правильно направленное именно в ту организацию, которая оказывает услугу, будет способствовать эффективному функционированию самих служб, которые работают с обращениями граждан.

Конечно, если вопросы или проблемы не решаются службами самих поставщиков услуг, Инспекцией или виртуальной приемной Мининфокома, у заявителя всегда имеется возможность обратиться в виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан, которая является самой высшей электронной системой, направленной на решение жизненно важных вопросов и проблем населения.

В целях решения насущных проблем граждан и субъектов предпринимательства и улучшения оперативного реагирования на обращения юридических и физических лиц, в структуре Мининфокома создано новое подразделение – отдел по работе с обращениями юридических и физических лиц.

Мининфоком призывает всех пользователей услуг сферы связи и информатизации обращаться к субъекту, который оказывает ту или иную услугу, Инспекцию или напрямую в Министерство в режиме онлайн через виртуальную приемную www.murojaat.mitc.uz.

Мининфоком приложит все усилия для своевременного решения вопросов, а также будет учитывать представленные гражданами и предпринимателями предложения по устранению проблем, возникающих при оказании услуг, а также дальнейшему развитию сферы ИКТ.

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