Совершенствуется порядок регистрации недвижимости с применением ИКТ

В целях широкого внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность государственных органов, 27 февраля 2017 года принято Постановление Кабинета Министров №106 «О мерах по совершенствованию порядка нотариального удостоверения сделок с применением межведомственного электронного взаимодействия», согласно которому совершенствован порядок нотариального удостоверения сделок с недвижимостью с применением межведомственного электронного взаимодействия.

Согласно решению Правительства в действие вводится автоматизированная информационная система «Нотариус», разработанная Министерством юстиции и Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. Данная система предусматривает:

— отмену требований по сбору многочисленных бумажных справок с различных учреждений, например, с коммунальных предприятий об отсутствии задолженности по коммунальным услугам, с кадастровых органов касательно права владения имуществом и отсутствия ареста на данное недвижимое имущество, паспортного стола или свода граждан (махалли) по количеству проживающих лиц, налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым платежам и т.д.;

автоматизацию процедур, связанных с осуществлением нотариальных действий;

формирование единой базы данных по запретам отчуждения и аресту недвижимого имущества и автомототранспортных средств;

оказание государственных услуг при осуществлении нотариальных действий путем межведомственного электронного взаимодействия;

Новый порядок вступит в силу в городе Ташкент с 1 июля 2017 года, а в остальных регионах Узбекистана – с 1 июля 2018 года.

Отныне гражданину нет необходимости вручную собирать справки, простаивая очереди в государственных ведомствах и теряя время.

Заявление на государственную регистрацию права собственности, можно будет подавать одним из двух способов – в любое время через персональный кабинет на Едином портале интерактивных государственных услуг (http://my.gov.uz), либо в случае отсутствия у заявителя доступа к сети Интернет – обратившись в явочном порядке в нотариальную контору. На портале ЕПИГУ также будет представлена вся необходимая информация о нотариальных действиях, а также внедрена возможность предварительной записи на прием к нотариусу.

При заполнение электронного заявления на ЕПИГУ информация об отсутствии задолженности по коммунальным услугам и налогу будет получена в режиме реального времени путем электронного взаимодействия госорганов, а персональные (паспортные) данные заявителя принимаются от Единой системы идентификации пользователей системы «Электронное правительство» (http://id.gov.uz).

В соответствии с решением правительства Узбекскому агентству «Узкоммунхизмат», Госкомземгеодезкадастру, АО «Узбекэнерго» и АК «Узтрансгаз», Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента, Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан поручено обеспечить внедрение системы формирования и передачи в режиме реального времени в систему межведомственного электронного взаимодействия детализированной информации о состоянии взаиморасчетов, учетных данных лицевого счета потребителей электрической энергии, природного газа, холодной и горячей воды, в том числе об индивидуальных приборах учета.

При разработке нового порядка поддержку также оказал проект технического содействия Азиатского банка развития «Э-Правительство для эффективного государственного управления».

Необходимо отметить, что Стратегией действий по развитию Узбекистана на 2017-2021гг., утвержденной Указом Президента Узбекистана от 07.02.2017г. поставлена задача автоматизации деятельности нотариальных контор путем внедрения межведомственного электронного взаимодействия, а также оказание услуг населению и бизнесу путем оказания интерактивных государственных услуг в сфере нотариата. В связи с этим, внедрение нового порядка регистрации недвижимости станет первым шагом по внедрению полноценных интерактивных государственных услуг в данной сфере.

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