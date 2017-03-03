Туринский политехнический университет представил первый узбекский конструктор-робот «ТЕХНОБОТ»
3 марта 2017
Рубрика: Технологии.
Автор: Редакция журнала.
Характеристики конструктора: ультразвуковой датчик, инфракрасный датчик, микрофон, MP3 плеер, дисплей кнопки касания, кнопки фиксации, LCD, цветовой сенсор, датчик температуры, датчик движения, датчик освещенности, и моторы 3 шт, есть wi-fi и bluetooth более 1000 деталей.
На видео показаны детали проекта
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