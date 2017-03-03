Учебники в аудиокнигах
3 марта 2017
Рубрика: Интернет и сети. Тэги: Интернет и сети, Узнет
Автор: Редакция журнала.
Сотрудники Ресурсного центра образовательной сети ZiyoNET создают аудиоверсии школьных учебников на узбекском языке. Послушать и скачать (после авторизации) можно в разделе аудиокниг «Учебники» http://audio.ziyonet.uz/ru/book/category/51
- География 6 синф
- Қадимги дунё тарихи 6 синф
- Ўзбекистон тарихи 8 синф
- Одам ва унинг саломатлиги 8 синф
- Ватан туйғуси 6 синф
- Миллий истиқлол ғояси 9 синф
- Табиатшунослик 6 синф
Преимущества аудиоверсий очевидны. Например, вам не достался учебник или вы его потеряли — теперь его можно не только читать в приложении e-darslik или в библиотеке, но и послушать. Можно также слушать в дороге или занимаясь чем-нибудь, играя, или помогая по дому. Также аудиоверсия поможет ученикам, у которых проблемы со зрением.
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