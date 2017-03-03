Встреча с представителем KOICA

2 марта в Центре «Электронное правительство» состоялась встреча со специалистом Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA), профессором Юн Ёнг Хеном (Yoon Young Hyong).

Цель визита делегаций KOICA — проведение предварительных исследований по проекту технического содействия «Развитие инновационной образовательной среды Ташкентского университета информационных технологий путем применения ИКТ.

На встрече обсуждены перспективы развития сотрудничества по подготовке кадров в области информационных технологий, в частности внедрения системы дистанционного обучения и электронной библиотеки в ТУИТ. Было отмечено, что расширение сотрудничества между ТУИТ и KOICA будет способствовать повышению качества подготовки квалифицированных специалистов в сфере ИКТ на уровне международных стандартов.

Стороны договорились в скором времени разработать план действий по сотрудничеству между ТУИТ и KOICA путем внедрения современных технологий обучения.

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