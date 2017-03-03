Встреча с представителями совместной миссии Группы Всемирного банка и ПРООН

1 марта в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций состоялась встреча с миссией Всемирного банка и ПРООН, которая прибыла в Ташкент в рамках проводимых работ по улучшению инвестиционного климата в Узбекистане.

В ходе беседы миссия ознакомлена с дальнейшими приоритетами развития отрасли, которые определены в утвержденной Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах.

На встрече состоялся обмен мнениями по возможным перспективным направлениям для сотрудничества Узбекистана со Всемирным банком в сфере информационно-коммуникационных технологий.

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