Встреча с представителями совместной миссии Группы Всемирного банка и ПРООН
3 марта 2017
Рубрика: События.
Автор: Редакция журнала.
1 марта в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций состоялась встреча с миссией Всемирного банка и ПРООН, которая прибыла в Ташкент в рамках проводимых работ по улучшению инвестиционного климата в Узбекистане.
В ходе беседы миссия ознакомлена с дальнейшими приоритетами развития отрасли, которые определены в утвержденной Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах.
На встрече состоялся обмен мнениями по возможным перспективным направлениям для сотрудничества Узбекистана со Всемирным банком в сфере информационно-коммуникационных технологий.
В Facebook
В Twitter
В Telegram
В Одноклассники
ВКонтакте