Ассоциация киберфутбола Узбекистана, впервые в мире создавшая Профессиональную киберфутбольную Лигу — PCFL, переименована в Федерацию виртуальных спортивных игр и киберфутбола

Ассоциация киберфутбола Узбекистана переименована в Федерацию виртуальных спортивных игр и киберфутбола. Новая организация, зарегистрированная Министерством юстиции страны 28 февраля этого года, будет заниматься популяризацией виртуальных спортивных игр, организацией соревнований и чемпионатов.

Не секрет, что сегодня киберспорт стремительно набирает популярность во всем мире. История этого виртуального вида спорта берет начало c 1997 года. Именно тогда была основана первая киберспортивная лига CPL. Сегодня самые популярные виды виртуального спорта — это шутеры, файтинги ну и, конечно же, спортивные симуляторы.

Отрадно, что первая в мире негосударственная некоммерческая организация Ассоциация кибер футбола была создана в Узбекистане. Деятельность Ассоциации началась с участия в Чемпионате Мира по Киберспорту ESWC, где 32 лучших кибер-футболиста планеты оспаривали звание Чемпиона Мира.

За относительно короткий срок, ассоциация смогла добиться больших успехов. За первые месяцы работы она стала официальным членом Федерации футбола Узбекистана, были заключены контракты со всеми клубами Профессиональной футбольной лиги о взаимном сотрудничестве. Таким образом, около 20 футбольных клубов Узбекистана включили в свой состав киберфутболистов.

В ноябре 2016 года Федерация футбола одобрила проект Ассоциации о создании первой в мире Профессиональной киберфутбольной Лиги — PCFL, состоящей из высшей и первой лиги. Одним из самых ярких достижений Ассоциации стало открытие первой в Узбекистане профессиональной арены для киберспортивных соревнований — UZ Arena.

Источник