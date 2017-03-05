О выпуске почтовых марок «Регионы. Сырдарьинская область»

Серия почтовых марок «Регионы. Сырдарьинская область» изготовлена в виде сцепки. Серия состоит из 2-х почтовых марок с промежуточным купоном.

АО «Узбекистон почтаси» подготовлена, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан введена в обращение с 28 февраля 2017 года почтовая марка специального выпуска «Регионы. Сырдарьинская область».

На почтовых марках изображены река Сырдарья и сооружение водохранилища (Сардоба). На купоне географическая карта Сырдарьинской области с указанием года образования, площади, численности населения и областного центра.

Почтовые марки многоцветные. Печать офсетная. Перфорация почтовых марок гребенчатая. Размер почтовых марок 42х30 мм. Тираж 8 тыс. экз.

Присвоены идентификационные номера и установлены номиналы.

1178. Река Сырдарья Номинал — 1300 сум.

1179. Водохранилище (Сардобинский район) Номинал — 1500 сум.

Дизайнер – Юсупалиев У.

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