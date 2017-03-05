О выпуске почтовых марок «Регионы. Сырдарьинская область»
5 марта 2017
Рубрика: События. Тэги: марки, почта
Автор: Редакция журнала.
Серия почтовых марок «Регионы. Сырдарьинская область» изготовлена в виде сцепки. Серия состоит из 2-х почтовых марок с промежуточным купоном.
АО «Узбекистон почтаси» подготовлена, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан введена в обращение с 28 февраля 2017 года почтовая марка специального выпуска «Регионы. Сырдарьинская область».
На почтовых марках изображены река Сырдарья и сооружение водохранилища (Сардоба). На купоне географическая карта Сырдарьинской области с указанием года образования, площади, численности населения и областного центра.
Почтовые марки многоцветные. Печать офсетная. Перфорация почтовых марок гребенчатая. Размер почтовых марок 42х30 мм. Тираж 8 тыс. экз.
Присвоены идентификационные номера и установлены номиналы.
|№1178
|№1179
1178. Река Сырдарья Номинал — 1300 сум.
1179. Водохранилище (Сардобинский район) Номинал — 1500 сум.
Дизайнер – Юсупалиев У.