В Выставочном зале Национальной библиотеки Узбекистана открылась выставка особо ценных грампластинок

С 1 марта 2017 года в Выставочном зале Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои открылась выставка особо ценных грампластинок, хранящихся в музыкальном отделе общего фонда библиотеки. Цель выставки – ознакомление пользователей и гостей библиотеки с уникальными грампластинками.

На выставке «Уникальные грампластинки Апрелевского завода» экспонированы уникальные ретро-звукозаписи, выпущенные на Апрелевском заводе грампластинок. Первая русская фабрика по изготовлению пластинок для граммофонов «Апрелевский завод памяти 1905 года» был основан в 1910 году в селе Апрелевка Московской области и являлся самым крупным заводом грампластинок в мире.

На выставке представлены звукозаписи по жанрам: узбекская музыка, народные мелодии и песни, детская музыка из мультфильмов и сказок, театральные инсценировки, романсы, оперная музыка, музыка великих композиторов, знаменитых исполнителей узбекской и зарубежной классики, музыка из кинофильмов, мультфильмов, танцевальная музыка по направлениям: балет, бальные танцы, вальс, диско, танцы народов мира.

В музыкальном зале «ИЖОД» Национальной библиотеки Узбекистана пользователи имеют возможность прослушать понравившуюся им грампластинку, а также заказать её электронную версию.

Выставка продолжит свою работу до 31 марта т.г.

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