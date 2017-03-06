Мининфоком приглашает специалистов
6 марта 2017
Рубрика: Новости.
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Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан приглашает на работу специалистов на следующие вакантные должности:

  • начальник Отдела информационной безопасности;
  • начальник Отдела внедрения ИКТ в системе госуслуг и информатизации административных процедур Территориального управления по городу Ташкенту;
  • начальник Отдела внедрения ИКТ в системе госуслуг и информатизации административных процедур Территориального управления Ташкентской области;
  • начальник Отдела по координации внедрения ИКТ на предприятиях и организациях Территориального управления Ташкентской области;
  • начальник Отдела развитию инфраструктуры информационных технологий и обеспечения информационной безопасности Территориального управления Ташкентской области.

Подробности на сайте министерства

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