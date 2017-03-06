Организаторы приглашают на XVI международную выставку «Образование и Карьера»
6 марта 2017
Рубрика: События.
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30-31 марта по 1 апреля 2017 года во Дворце творчества молодежи Торгово-промышленная палата Республики Узбекистан, Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, Общественное Движение Молодежи «Камолот», ООО «Expocontact» организуют XVI международную выставку «Образование и Карьера».

Как сообщает  Информационная служба ТПП Узбекистана, основной целью выставки является ознакомление с современными методами обучения в Республике Узбекистан, зарубежных стран и обмен опытом между ними, а также оказание содействия молодежи и широким слоям населения в выборе учебных заведений по интересующим их специальностям.

Задачи Выставки:

  • Информирование молодежи о возможностях получения профессионального образования в местных и зарубежных учебных заведениях;
  • заинтересовать молодёжь в выборе профессии и привлечь их для получения образования по данной специальности;
  • оказание содействия в поиске учебных заведений, лицам желающим приобрести вторую профессию, а также желающим повысить свою квалификацию;
  • ознакомление с последними достижениями системы образования: технических средств обучения, учебно-методической литературы, мебели и оборудования, обучающих компьютерных систем и программ.

Разделы выставки:

  • Высшие учебные заведения;
  • Учреждения среднего профессионального образования;
  • Учебные центры
  • Институты повышения квалификации;
  • Частные школы, языковые центры;

Вспомогательные разделы выставки:

  • Программное обеспечение для образовательных учреждений;
  • Информационные технологии в образовании;
  • Учебные пособия;
  • Учебная мебель и канцелярские принадлежности;
  • Спортинвентарь.

За годы выставки приняло участие более 35 ВУЗов, 40 учебных центров Республики Узбекистан, а также учебные заведения Европы, Азии, Латвии, России и других стран. Общее число посетителей выставки «Образование и Карьера» превысило 30.000 человек. Основными посетителями выставки являются молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет.

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