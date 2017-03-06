Разрабатывается проект развития инновационного образования с внедрением ИКТ
6 марта 2017
Рубрика: Связь и телекоммуникации. Тэги: ТУИТ
Автор: Редакция журнала.
В период с 28 февраля по 3 марта в Ташкентском университете информационных технологий в сотрудничестве со специалистами KOICA разработана концепция и представлена презентация по проекту «Внедрение и развитие ИКТ и инновационной образовательной среды в ТУИТ».
Разработан стратегический план по внедрению указанных в концепции проекта компонентов e-learning и e-library не только учебный процесс и информационно-ресурсный центр ТУИТ, но и во все вузы Узбекистана.
Данный проект KOICA и ТУИТ, разработанный корейскими специалистами, состоит из двух частей:
1-часть: Обеспечение техническими средствами
2-часть. Создание и внедрение систем «Организация учебного процесса» и «Электронная библиотека».
Ожидаемые результаты проекта:
1. Развитие материально-технической базы Ташкентского университета информационных технологий;
2. Модернизация сетевой инфраструктуры Ташкентского университета информационных технологий;
3. Внедрение интегрированных систем «Организация учебного процесса» и «Электронная библиотека»;
4. Проведение испытаний разработанных систем в ТУИТ и на основе полученного опыта создание программы внедрения во все вузы Узбекистана.