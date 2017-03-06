Разрабатывается проект развития инновационного образования с внедрением ИКТ

В период с 28 февраля по 3 марта в Ташкентском университете информационных технологий в сотрудничестве со специалистами KOICA разработана концепция и представлена презентация по проекту «Внедрение и развитие ИКТ и инновационной образовательной среды в ТУИТ».

Разработан стратегический план по внедрению указанных в концепции проекта компонентов e-learning и e-library не только учебный процесс и информационно-ресурсный центр ТУИТ, но и во все вузы Узбекистана.

Данный проект KOICA и ТУИТ, разработанный корейскими специалистами, состоит из двух частей:

1-часть: Обеспечение техническими средствами

2-часть. Создание и внедрение систем «Организация учебного процесса» и «Электронная библиотека».

Ожидаемые результаты проекта:

1. Развитие материально-технической базы Ташкентского университета информационных технологий;

2. Модернизация сетевой инфраструктуры Ташкентского университета информационных технологий;

3. Внедрение интегрированных систем «Организация учебного процесса» и «Электронная библиотека»;

4. Проведение испытаний разработанных систем в ТУИТ и на основе полученного опыта создание программы внедрения во все вузы Узбекистана.

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