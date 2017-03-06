В Узбекистане запустили социальный веб-проект, посвященный 8 марта

Праздник 8 марта – еще один прекрасный повод выразить свою любовь и уважение женщинам Узбекистана. В преддверии празднования Международного женского дня запущен web-проект 8mart.uz. Проект реализован компанией Ledokol Group при поддержке Комитета женщин Узбекистана, компаний UMS и MacCoffee.

В рамках проекта самые известные мужчины нашей страны поздравляют прекрасную половину с праздником. Каждая женщина может получить персональное поздравление от Рашида Халикова, Мурада Назарова, Вячеслава Кана, солистов группы Ummon и многих других.

На сайте также собрана информация о выдающихся женщинах Узбекистана, которые внесли значительный вклад в развитие страны: Тамара Ханум, Галина Мельникова, Сайера Рашидова, Зульфия Исраилова, Оксана Чусовитина, Ирода Туляганова, Бернара Кариева, Муяссар Раззакова.

«8 марта- важный и светлый праздник, символизирующий высокую роль и значимость женщины в современном мире. Мы очень рады, что активные компании нашей страны создают такие интересные и знаковые социальные проекты. Мы с удовольствием поддержали данный проект. Пользуясь случаем, хотим поздравить всех женщин и девушек Узбекистана с праздником 8 марта»,- прокомментировала Гульнара Маруфова, заместитель председателя Комитета женщин Узбекистана.

Источник: пресс-релиз компании