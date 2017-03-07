Android Bozor — удобный магазин приложений стал доступен через CLICK!

Система CLICK представила на своём сайте нового партнера — Android Bozor.

Android Bozor — электронный магазин приложений, игр, книг, музыки и фильмов, позволяющий владельцам устройств с операционной системой Android устанавливать и официально приобретать контент, используя сумовую пластиковую карту.

Легальные Android-приложения в один CLICK!

Система «CLICK» – это система мобильного банкинга, позволяющая физическим лицам производить оплату посредством мобильного телефона (через USSD\SMS-портал) или Интернета (через Web\Web-mobile) за услуги сотовых операторов, интернет-провайдеров; переводить денежные средства другим физическим лицам, торгово-сервисным предприятиям (покупки в супермаркетах, оплата в ресторанах и кинотеатрах); делать онлайн-покупки в интернет-магазинах непосредственно со своего банковского счета.