Ректор IUT избран председателем правления Общества дружбы «Узбекистан-Республика Корея»

Ректор Университета Инха в г. Ташкенте (IUT) Сарвар Бабаходжаев избран председателем правления Общества дружбы «Узбекистан-Республика Корея».

Новый председатель правления Общества дружбы «Узбекистан-Республика Корея» 3 марта был избран в ходе заседания организации в г. Ташкенте.

В ходе заседания также были избраны члены правления и ревизионной комиссии. Проректор IUT Турдимурат Турсунмуратов избран заместителем председателя правления Общества дружбы «Узбекистан-Республика Корея».

Заместитель генерального директора компании Haejin NewWorld Сергей Пак избран на пост исполнительного директора Общества дружбы «Узбекистан-Республика Корея».

В ходе заседания участники обсудили вопросы по развитию отношений между Узбекистаном и Республикой Корея.

Общество дружбы «Узбекистан-Республика Корея» будет продолжать активизацию своей деятельности в направлении народной дипломатии, культурно-просветительских связей между двумя странами, следуя курсы укрепления дружественных отношений между Узбекистаном и Кореей.

Напомним, что общество дружбы «Узбекистан-Республика Корея» создано в Ташкенте в 1999 году. Общество вносит большой вклад в развитие культурных связей между Узбекистаном и Республикой Корея.

Источник: пресс-релиз