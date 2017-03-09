Новая угроза с Ближнего Востока? «Лаборатория Касперского» нашла опасную программу, безвозвратно стирающую данные

Компании на Ближнем Востоке и в Европе были атакованы новым сложным зловредом, уничтожающим все данные на зараженном компьютере. «Лаборатория Касперского» обнаружила программу-стиратель StoneDrill, которая не только безвозвратно удаляет данные с устройства, но также шпионит за жертвами и старательно избегает попадания на радары защитного ПО.

Своим поведением StoneDrill очень напоминает нашумевшую пять лет назад аналогичную программу Shamoon (также известную как Disttrack) – в 2012 году этот зловред парализовал работу 35 тысяч компьютеров в нефтегазовой компании на Ближнем Востоке и поставил таким образом под удар существенную долю мировой нефтепромышленности. После этого громкого случая группировка, стоявшая за Shamoon, ушла в тень. Однако в конце 2016 года она, похоже, вернулась, и, расследуя это возвращение, эксперты «Лаборатории Касперского» нашли нового игрока с новым сложным зловредом и более масштабными целями.

Обнаружить StoneDrill удалось с помощью правил детектирования целевых атак (Yara-правил), разработанных экспертами «Лаборатории Касперского» для идентификации неизвестных образцов Shamoon. И хотя StoneDrill создан «в стиле» Shamoon, между двумя программами существует большая разница.

Исследователям до сих пор неизвестно, как распространяется новый зловред, но для того чтобы остаться незаметным на зараженном устройстве, он использует две сложных антиэмуляционных техники, которые не позволяют детектировать его по поведению. Как только программа StoneDrill попадает в компьютер, она встраивается в процесс памяти того браузера, который используется на устройстве чаще всего. Сразу же после установки зловред начинает уничтожать файлы на жестком диске.

Кроме модуля, стирающего информацию, StoneDrill также содержит бэкдор для шпионажа за жертвами – эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили четыре сервера управления, с помощью которых злоумышленники вели слежку на зараженных устройствах.

«Мы крайне заинтригованы теми сходствами, которые мы обнаружили между различными вредоносными операциями. Проанализировав код двух программ, мы видим, что в Shamoon присутствует йеменский вариант арабского языка, а в StoneDrill превалирует персидский язык. Геополитики могли бы предположить, что за операциями стоят иранские и йеменские игроки, заинтересованные в причинении ущерба компаниям в Саудовской Аравии, где и было обнаружено большинство жертв атак StoneDrill и Shamoon. Но, разумеется, не стоит исключать возможность того, что все языковые метки в коде намеренно оставлены злоумышленниками, чтобы пустить исследователей по ложному следу. Кроме того, обнаружение StoneDrill в Европе говорит о том, что группировка имеет интересы и за пределами ближневосточного региона. И хотя атакованная европейская компания работает в нефтехимической сфере, она не имеет никаких связей с нефтяным бизнесом на Ближнем Востоке», – рассказывает Юрий Наместников, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского».

Защитные решения «Лаборатории Касперского» детектируют и блокируют вредоносное ПО, имеющее отношение к Shamoon и StoneDrill.

Узнать больше о StoneDrill можно из отчета экспертов компании: https://securelist.ru/blog/issledovaniya/30350/from-shamoon-to-stonedrill.

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