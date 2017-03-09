Отечественные онлайн платежные сервисы. Woy-Wo‘: взгляд изнутри

В настоящее время все большей популярностью пользуется приобретение товаров в различных интернет магазинах с использованием ресурсов и возможностей Всемирной паутины. И в Узбекистане это направление постепенно сформировывается и развивается.

В связи с чем возникает вопрос, какие способы оплаты в интернет магазинах используются и как можно расплатиться за товар или услуги? Интернет-магазин может использовать различные способы оплаты, начиная от банковских карточек и различных переводов до оплаты наличными. Об этих инструментах существует очень многое количество статей на различных веб-ресурсах, поэтому не будем расписывать их по отдельности. Ввиду актуальности ныне онлайн платежных сервисов, мы несколько более подробно остановимся на этом.

Узбекистанцы все охотнее оплачивают в Интернете счета за коммуналку, обучение, интернет, пополняют мобильные телефоны, а также переводят денежные средства с одного счета на другой. А также одной из основных возможностей систем онлайн платежей является возможность купить что-либо в интернет-магазинах, не выходя из дома или офиса.

С целью расширения онлайн-возможностей финансовых услуг в 2016 году был представлен общественности проект Единого Общереспубликанского Процессингового Центра – Woy-wo‘. Это портал, при помощи которого легко производить покупки в интернет-магазинах, оплачивать услуги сотовой связи, учебных центров и других поставщиков. В настоящий момент более двухсот поставщиков заключили договоры и оказывают свои услуги через портал Woy-wo‘. Это интернет-провайдеры, сотовые компании, аптеки и другие торгово-сервисные предприятия. Таким образом, активно развивающийся проект платежей «Woy-wo‘» объединяет в интернет-пространстве поставщиков и потребителей различных товаров и услуг.

В данный момент платформа работает в виде сайта woy-wo.uz, мобильного приложения и USSD-сервиса. Оплата с помощью сотового телефона осуществляется посредством USSD-запроса на короткий номер *899#. Чтобы стать партнером данной платежной системы, то есть принимать платежи от покупателей со своего сайта или общедоступного платежного приложения, нужно заключить договор с данным платёжным сервисом.

Специалисты Центра ведут непрерывную работу для того, чтобы интернет-платежи в нашей стране развивались и стали еще более популярными. В последнее время также поменялся дизайн мобильной версии платёжного партала. Так, цвет приложения по умолчанию изменен на светло-зелёный. Появился функционал, дающий возможность изменить тему мобильного приложения Woy-wo‘.

Деньги, особенно у членов одной семьи, чужими не бывают. Нередко мы позволяем близким воспользоваться деньгами со своего счета. Это происходит следующим образом. По вашему согласию человек, которому вы доверяете, «привязывает» вашу пластиковую карту к своему мобильному приложению для осуществления онлайн-платежей. Однако какими бы мы ни были щедрыми, деньги любят счет и, естественно, нужно знать, когда и куда они расходуются. Теперь благодаря новой разработке в мобильном приложении платежного портала Woy-wo’ подтверждение онлайн-платежей производится с помощью разовых паролей, которые высылаются на мобильный телефон владельца карты в виде СМС-сообщений. Таким образом, в каждом случае при осуществлении онлайн-платежа «движение» средств будет происходить только с согласия владельца пластиковой карты.

В целях осуществления постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении концепции развития электронной коммерции в Республике Узбекистан на период 2016-2018 годы», утвержденной, Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 4 декабря 2015 года, а также с целью расширения онлайн-возможностей финансовых услуг Единый Общереспубликанский Процессинговый Центр внедрил новую систему оплаты через QR-код, без использования торгового терминала.

Изначально данная услуга была доступна в мобильном приложении платежного портала “UZCARD”, сейчас также в мобильном приложении Woy-wo‘ можно производить оплаты через QR-код. Идея QR-проекта Единого Общереспубликанского Процессингового Центра такова: привязать банковскую платежную карту к приложению на смартфоне, а потом использовать это приложение для расчетов в торговых точках. Такой способ оплаты, как для продавца, так и для покупателя, удобнее, чем привычная оплата пластиковой банковской картой. Например, продавцу не нужен будет торговый терминал для приёма карт. А у покупателя будет возможность отказаться от кошелька с картами, которые заменит смартфон. Также повысится уровень безопасности карточных данных: не нужно передавать карту продавцу или вносить ее реквизиты на сайтах в Интернете. Использование QR-кодов в повседневной жизни открывает новые возможности, создавая еще одну связь между виртуальным миром и реальностью.

Для подключения к платформе Woy-Wo‘ в первую очередь необходимо будет включить услугу СМС-информирование в любом банкомате/инфокиоске. А для использования сервиса необходимо зарегистрироваться на сайте Woy-wo‘, в мобильном приложении или через USSD сервис. Если пользователь прошел регистрацию на веб-сайте платежного сервиса, он может пользоваться этим же логином и паролем и на мобильном приложении сервиса.

— Пошаговая инструкция по подключению к платежному порталу «Woy-wo‘»?

— Пошаговая инструкция по подключению к сервису USSD платежного портала Woy-Wo‘

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