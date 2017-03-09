Встреча со специалистами Всемирной ассоциации избирательных органов

7 марта в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций состоялась встреча со специалистами Всемирной ассоциации избирательных органов (ВАИО).

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества между Республикой Узбекистан и ВАИО по внедрению современных информационных технологий в избирательный процесс, в частности обсуждены вопросы совместной реализации проекта Единого электронного списка избирателей, а также дальнейшего повышения потенциала специалистов по использованию ИКТ в период проведения выборов.

Всемирная ассоциация избирательных органов является международной организацией и была учреждена в 2013 году со штаб-квартирой в г. Инчхон (Республика Корея). Ассоциация на сегодняшний день объединяет 106 избирательных органа из 102 государств.

Цель Ассоциации содействие международному сотрудничеству по обмену информацией и опытом в организации и проведения открытых и прозрачных выборов, а также оказание поддержки избирательным органам в укреплении и развитии организационно-правовых основ, профессиональной составляющей проведения демократических выборов.

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