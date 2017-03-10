Cisco на Всемирном конгрессе мобильной связи 2017: основные новости

Наряду с эффектными презентациями «умных» устройств на Всемирном конгрессе мобильной связи (Mobile World Congress, MWC) были представлены инновации в области автоматизации IP-транспорта, приложений Интернета вещей, мобильного видео и бизнес-сервисов. Для реализации этих решений необходима унифицированная платформа, которая объединит доступ, транспорт, ядро и сервисы со сквозными открытыми решениями автоматизации, управления, оркестрации и защиты.

Cisco продемонстрировала свои достижения в упомянутых областях, а также представила ряд важных разработок.

Инновационный функционал решения Cisco Network Services Orchestrator (NSO) обеспечивает сервис-провайдерам неограниченную масштабируемость

Технология виртуализации сетевых функций (Network Function Virtualization, NFV) дает возможность наращивать число управляемых устройств в своей сети до миллиона и более.

В дополнение к своему решению Network Services Orchestrator (NSO) на базе разработок Tail-f Cisco анонсировала многоуровневую сервисную архитектуру Layered Services Architecture (LSA). С ее помощью сервис-провайдеры смогут на порядок увеличить число устройств в своих сетях.

Благодаря уникальным возможностям решения виртуализации сетевых функций Cisco NSO его внедряют все больше сервис-провайдеров, облачных операторов и предприятий.

Самый обширный на сегодняшний день в отрасли набор проверенных функций оркестрации и взаимодействия (orchestration interoperability capabilities) функционирует в мультивендорных конфигурациях с поддержкой более 50 производителей сетевого оборудования и 100 моделей устройств.

с поддержкой более 50 производителей сетевого оборудования и 100 моделей устройств. Модельный подход дает заказчикам NSO возможность создавать и менять сервисы, применяя стандартные модели, без долгого программирования и без прерывания обслуживания.

дает заказчикам NSO возможность создавать и менять сервисы, применяя стандартные модели, без долгого программирования и без прерывания обслуживания. Автоматизируются 50-70% операционных процессов заказчика.

Управление полного цикла ускоряет и упрощает разработку, модернизацию и удаление сетевых сервисов.

Vodafone запустила разработанный Cisco сервис GigaTV

Новый сервис обеспечивает бесшовную мобильную передачу, предлагает персональные рекомендации и контент в формате Ultra HD.

В Германии абоненты оператора Vodafone Germany получили доступ к множеству каналов и видео по запросу (VoD) благодаря облачному сервису следующего поколения GigaTV, разработанному компанией Cisco. Воспользоваться сервисом можно с помощью ТВ-приставки, смартфона или планшета.

Обеспечивая бесшовное воспроизведение не только в домашних условиях, GigaTV включает такие новые функции, как персональные рекомендации, «умный» поиск и интуитивную навигацию для ускоренного нахождения контента.

Сервис GigaTV функционирует на платформе Cisco Infinite Video Platform, с его помощью Vodafone предлагает платные видеоуслуги с расширенным функционалом и повышенным качеством изображения, а также доступ к контенту по запросу через такие внешние платформы, как Maxdome, Sky и др. В качестве облачной услуги Cisco Infinite Video Platform позволяет Vodafone каждые две недели предлагать абонентам новый функционал.

Платформа MyHonda Connected Car на базе IoT-решений Cisco Jasper и Bright Box предлагает водителям новые сервисы

Повышая безопасность и совершенствуя практику вождения, Honda запускает во всех европейских странах сервисы для подключенных автомобилей.

Используя IoT-решения Cisco Jasper® и Bright Box, компания Honda запустила платформу для подключенных автомобилей MyHonda Connected Car, которая предлагает ряд мощных сервисов для улучшения практики вождения.

Реализация на платформе MyHonda телематических решений Bright Box на базе автоматизированной IoT-платформы управления связью Cisco® Jasper Control Center позволила предоставлять различные подключенные услуги, повышающие безопасность, упрощающие регистрационные процедуры, а также улучшающие качество вождения. Honda будет предоставлять услуги для подключенных автомобилей во всех европейских странах.

Cisco Jasper и Jupl представили носимые устройства для пожилых

Носимое персональное устройство мобильного оповещения mPERS с помощью Интернета вещей обеспечивает удаленный мониторинг здоровья пожилых людей.

Cisco Jasper® и Jupl совместно создали систему мобильного оповещения mPERS (mobile Personal Emergency Response System) для повышения безопасности и поддержания здорового образа жизни пожилых людей.

Носимое устройство персонального мобильного оповещения, созданное на базе «умных» часов Samsung Gear S3 и специализированного программного обеспечения Jupl, не требует наличия смартфона. Эти устройства, использующие IoT-платформу Cisco® Jasper, выполняют удаленный мониторинг состояния здоровья, существенно увеличивая независимость пожилых людей и даря спокойствие как им, так и их близким.

Источник: пресс-релиз компании