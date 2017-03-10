Состоялось очередное заседание Республиканского совета по радиочастотам

9 марта в Мининфоком состоялось очередное заседание Республиканского совета по радиочастотам, на котором подведены и обсуждены итоги деятельности Республиканского совета по радиочастотам в 2016 году.

Советом в установленном порядке проводилась работа по заявкам пользователей радиочастотного спектра о выделении полос радиочастот, определению возможности использования радиооборудования на территории республики, обеспечению беспомеховой работы радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств. Осуществлялась координация использования радиочастотных присвоений с зарубежными, в том числе с приграничными, государствами, международно-правовая защита радиочастотных присвоений республики. Проводились работы по совершенствованию нормативно-правовой базы в области использования радиочастотного спектра. Были подведены итоги работы Ассамблеи радиосвязи и Всемирной конференции радиосвязи 2015 года, Международного союза электросвязи, участия делегации республики в них, и подготовке к указанным форумам в 2019 году.

В отчётном периоде согласно «Государственной программе по техническому и технологическому переходу на цифровое телевещание в Республике Узбекистан», утверждённой постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-1741 от 17 апреля 2012 года, была продолжена работа по внедрению в республике цифрового наземного телевещания. В 2016 году увеличена зона охвата населения сигналами цифрового телевидения с 68,6% (на 01.01.2016 г.) до 88% (на 01.01.2017 г.).

Для выполнения II этапа Госпрограммы по установке маломощных цифровых телевизионных передатчиков принято решение Совета «Об утверждении частотно-территориального плана перехода на цифровое наземное телевизионное вещание в труднодоступных, малонаселенных пунктах Республики Узбекистан» (первая часть).

В ходе заседания обсуждён вопрос о работе радиочастотных органов в отчётном периоде. С учётом обсуждения поручено, в том числе, продолжить работу по обеспечению своевременного и качественного рассмотрения заявок физических и юридических лиц на выделение радиочастот и использование радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств на территории республики с максимальным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Участниками заседания рассмотрены и одобрены изменения и дополнения в Таблицу распределения радиочастот Республики Узбекистан, внесённые с учётом решений Всемирной конференции радиосвязи 2015 года, и утверждена её новая редакция.

Рассмотрен и принят план работы Республиканского совета по радиочастотам на 2017 год, включающий основные направления деятельности согласно задачам и функциям Совета.

На заседании Совета обсуждены также другие вопросы касательно эффективного и рационального использования радиочастотного спектра республики.

По итогам заседания приняты соответствующие решения.

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