Встреча с академиком М.М.Мусахановым

7 марта 2017 года на территории Службы технического радиоконтроля, прошла встреча сотрудников предприятия с Академиком АН РУз Мусахановым Мирзаюсуфом Мирзамахмудовичем.

В ходе встречи Мирзаюсуф Мирзамахмудович поделился результатами научных исследований в области электродинамики и практическим применениям в области телекоммуникаций. В ходе своей лекции академик Мусаханов М.М. рассказал об интересных фактах из жизни и работах таких великих учёных XVIII-XIX веков как М.Фарадей, А. Ампер, Г.Герц, Д. Максвелл и их вклад в открытие, и развитие электродинамики.Также разъяснил некоторые основные законы электродинамики: Закон Био-Савара и Теория относительности Эйнштейна. Сотрудники ГУП «ЦЭМС» проявили интерес к научным трудам Мусаханова М.М. и задали все интересующиеся их вопросы.

Справка о Мусаханове М.М.: Физик-теоретик (физический факультет МГУ им.М.В.Ломоносова 1969г); Кандидат физико-математических наук (Дубна, ОИЯИ 1972г); Доктор физико-математических наук (Киев, ИТФ 1982г); Профессор (1982г); Член-корреспондент АН Руз (1994г); Академик АН Руз (1995г). Приглашенный профессор: 1994-1995 Канада, Physics Dept, University of Alberta; 1997-1998 Япония, RCNP, Osaka National University; 2004-2005 Ю.Корея, Physics Dept, Pusan National University; 1994-2002 Италия, Междунар. Центр Теор.Физики (ICTP); 2003-2008 член Ученого Совета ОИЯИ (Дубна), 2010- по н.в. член Ученого Совета Азиатско-Тихоокеанского Центра Теор.Физики (APCTP), Ю.Корея.

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