Женская команда Мининфокома приняла активное участие в спортивном фестивале

10 марта в Ташкенте состоялся спортивный фестиваль среди женских команд министерств, ведомств, общественных организаций, посвященный Международному женскому дню и Году диалога с народом и интересов человека.

В фестивале приняла активное участие женская команда Мининфокома и по итогам соревнования заняла третье место по теннису и была признана самой активной командой.

Фестиваль под девизом «Спорт – источник здоровья и красоты» был организован Комитетом женщин Узбекистана совместно с Государственным комитетом по физической культуре и спорту Республики Узбекистан, Фондом развития детского спорта, международным благотворительным фондом «Соглом авлод учун», благотворительным общественным фондом «Махалла», общественным движением молодежи «Камолот», Ташкентским городским хокимиятом.

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