Alimkhan Exim Group — новый партнер CLICK!

Развитие экспорта является одним из приоритетных направлений и тут важно иметь профессиональных и надежных партнеров. А потому представляем нового партнера, услуги которого можно оплатить через систему CLICK.

Alimkhan Exim Group является внешнеторговой компанией, которая занимается экспортом продукции субъектов малого бизнеса Республики Узбекистан. Alimkhan Exim Group готова оказать услуги по экспорту вашей продукции. Записаться на консультацию по ВЭД Вы можете по телефону: (998 71) 200-54-45.

Для оплаты услуг компании Alimkhan Exim Group Вам достаточно отправить USSD-запрос со своего мобильного телефона: *880*04691**summa#

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