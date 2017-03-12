MWC 2017: Blackberry и «Змейка» возвращаются, а 5G выходит на первый план

Новые мобильные телефоны всегда находятся в центре внимания на выставке Mobile World Congress, и на MWC 2017 были продемонстрированы LG G6, Sony Xperia XZ Premium и Huawei P10. Кроме того, в этом году даже компания Blackberry выпустила новый смартфон Blackberry KeyOne, а компания Nokia возродила (и модернизировала) классическую модель Nokia 3310 с легендарной игрой «Змейка».

Новые смартфоны могут похвастаться главными технологиями этого года: дисплеи с разрешением 4K (Sony XZ: 5,5 дюймов, 3840 x 2160), 4 ГБ оперативной памяти, поддержка HDR, стекло Gorilla Glass 5 и быстрая зарядка. И пока Nokia 3310 возвращает нас во время, когда не нужно было заряжать мобильные телефоны каждый день, непрерывное развитие сети 5G формирует будущее мобильных технологий.

Международный союз электросвязи (ITU) недавно составил проект отчета, в который включены минимальные требования для радиоинтерфейсов 5G (IMT-2020). В число этих требований входит повышенная надежность и качество услуг (даже на больших скоростях), а также максимальная скорость загрузки данных 20 Гбит/с (10 Гбит/с для отправки данных).

Естественно, реальные скорости 5G будут на порядок ниже — в отчете устанавливаются следующие уровни скорости для пользовательского трафика: 100 Мбит/с для загрузки и 50 Мбит/с для отправки. Однако не забывайте, что это лишь минимальные требования. Скорость может быть (и должна быть) гораздо выше.

Сравните эти скорости с текущими скоростями сети 4G/LTE и вы увидите, что 5G — это значительный шаг вперед. В отчете OpenSignal о состоянии мобильных сетей в Великобритании (октябрь 2016 г.) говорится, что оператор EE (Everything Everywhere) «зафиксировал среднюю скорость загрузки в сетях 4G оператора EE 28 Мбит/с, на 3 Мбит/с быстрее, чем в сетях 3G, и гораздо быстрее скоростей, обеспечиваемых операторами O2 и Vodafone».

Однако планируемая область применения 5G гораздо шире смартфонов будущего. Такие характеристики нового стандарта связи, как повышенная пропускная способность, увеличенные скорости и низкий уровень задержек, делают его оптимальным решением для датчиков и компьютеров, используемых в подключенных городах и автономных автомобилях, не говоря уже о технологиях виртуальной и дополненной реальности и различных устройств для Интернета вещей. Революция в сфере Интернета вещей невозможна без нового стандарта связи.

Тестирование 5G идет полным ходом. Используя платформу Intel Mobile Trial 3-го поколения, сетевые операторы по всему миру уже могут работать с прототипами устройств, поддерживающих скорости до 10 Гбит/c.

В этом году AT&T начнет использовать эту платформу для обслуживания жилых домов и помещений компаний малого и среднего бизнеса в Остине (Техас, США) для сервиса потокового телевидения DIRECTV NOW, а также предоставления развлекательных сервисов и усовершенствованных сервисов широкополосной связи нового поколения.

Работа над развитием 5G продолжается. Именно поэтому Intel сотрудничает с AT&T, NTT DOCOMO INC., Vodafone, Ericsson, British Telecom, KDDI, LG Electronics, Swisscom, Huawei, Sprint и многими другими компаниями, поддерживающими план стандартизации радиоинтерфейса 5G New Radio (NR). Совместная работа может поспособствовать началу крупномасштабных испытаний 5G и появлению первых разработок уже в 2019 году.

Компания Nokia представила на выставке MWC 2017 новую версию своей классической модели Nokia 3310 с игрой «Змейка».

Новые модели смартфонов, продемонстрированные на MWC 2017, без сомнения, впечатляют своими характеристиками. Смартфон LG G6 оснащен дисплеем диагональю 5,7 дюйма с разрешением QHD+, соотношением сторон 18:9 и поддержкой HDR, а также встроенным персональным помощником Google Assistant. Смартфон Blackberry KeyOne совмещает в себе ОС Android Nougat и клавиатуру QWERTY, а смартфон ZTE Gigabit, оснащенный технологией Pre5G, обещает скорость загрузки до 1 Гбит/с.

Однако возможности 5G не ограничиваются высокоскоростным мобильным Интернетом.

«5G — это не просто эволюция сетевых технологий. Это настоящая трансформация, — объясняет Аиша Эванс (Aicha Evans), старший вице-президент и генеральный директор подразделения Communication and Devices Group корпорации Intel. — Новый стандарт связи изменит целые отрасли, приведет к запуску новых категорий и появлению новых бизнес-моделей, меняя способы того, как мы взаимодействуем с окружающим миром и ведем бизнес».

С подробной информацией о сети 5G и ее возможностях вы можете ознакомиться в нашем обзоре технологии 5G.

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