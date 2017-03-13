Опубликована программа московской конференции Cisco Connect – 2017

Участников Cisco Connect, одного из крупнейших ИКТ-форумов на территории СНГ (пройдет 4-5 апреля в Центре международной торговли), ожидает более 100 докладов, сессий и мастер-классов, посвященных наиболее важным тенденциям отрасли. Особое внимание будет уделено вопросам информационной безопасности и новой архитектуре Cisco для корпоративных сетей Digital Network Architecture, способствующей оперативному внедрению инноваций и сокращению рисков.

Cisco Connect – 2017 пройдет под девизом «Цифровизация: здесь и сейчас». Сложно ли управлять гибридным ландшафтом приложений? Как не ошибиться при выборе провайдера? Можно ли «увидеть все», противодействуя киберугрозам? Ведущие эксперты Cisco расскажут об этом и многом другом в рамках десяти технологических потоков: DevNet, «Интернет вещей», «Информационная безопасность», «Инфраструктура корпоративной сети», «Контакт-центры», «Облачные технологии», «Решения для операторов связи», «Сервисы Cisco», «Технологии для совместной работы», «Центры обработки данных».

Поток DevNet будет впервые представлен вниманию гостей конференции. Он призван продемонстрировать возможности программного управления решениями Cisco. Специалисты Cisco и компаний-партнеров рассмотрят различные технологические аспекты: от виртуализации сетевых функций (NFV) и формирования программно-управляемых сетевых инфраструктур до сценариев интеграции разработок Cisco с внешними решениями.

На протяжении всего мероприятия будет работать выставка решений Cisco ‒ World of Solutions. Демонстрация технологий будет проходить в восьми зонах: «Беспроводные сети» (Wireless), «Интернет вещей» (IoT), «Информационная безопасность» (Security), «Инфраструктура корпоративной сети» (EN RS), «Решения для операторов связи» (SP), «Сервисная поддержка» (Services), «Технологии для совместной работы» (Collaboration), «Центры обработки данных» (DC). Посетители выставки смогут ознакомиться с новейшим оборудованием и получить ответы на интересующие вопросы.

Нововведением в программе форума станет серия доступных по индивидуальным приглашениям семинаров Cyber Range, в ходе которых специалисты поделятся опытом работы группы реагирования на угрозы безопасности Cisco CSIRT (Cisco Computer Security Incident Response Team). Участники Cyber Range смогут попробовать свои силы в расследовании инцидентов в сфере защиты информации, основанных на примерах реальных атак.

Кроме того, гости конференции получат доступ к широкому спектру лабораторных работ, размещенных на портале dCloud: выполняя практикумы по различным архитектурам, участники Cisco Connect смогут повысить уровень своей профессиональной компетенции. Лабораторные работы на портале dCloud открыты для зарегистрированных участников форума в период с 10 марта по 20 апреля.

В этом году каждый участник конференции сможет попробовать себя в роли амбассадора Cisco Connect и подготовить прямой репортаж с места событий. Те, кто поделится в социальных сетях фотографиями и интересными деталями о форуме, получат приятные подарки.

К настоящему времени статус медиапартнеров конференции получили уже 42 средства массовой информации из 4 городов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Омск), столицы Азербайджана – Баку и столицы Узбекистана – Ташкента.

Зарегистрироваться для участия в Cisco Connect – 2017 можно по ссылке. Те, кто сделает это до 19 марта, смогут существенно сэкономить на стоимости участия в конференции.

Источник: пресс-релиз компании