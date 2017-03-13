Тренинг по совершенствованию государственных услуг

13 марта в Ташкенте начался тренинг по совершенствованию государственных услуг на примере опыта Великобритании, на котором принимают участие представители министерств и ведомств, Центра развития системы «Электронное правительство», Торгово-промышленной палаты, Представительства Программы развития ООН в Узбекистане, Посольства Великобритании и Азиатского банка развития.

В ходе тренинга эксперты Государственной службы цифрового развития Великобритании ознакомят участников с британским опытом развития электронного правительства и современными методами оптимизации государственных услуг. Также ими будет представлена Программа цифровой трансформации, благодаря которой Великобритания поднялась на лидирующую позицию в области развития электронного правительства в мире.

В завершение тренинга 17 марта будет проведен круглый стол на тему «Опыт Великобритании по трансформации электронных услуг», в ходе которого будут подведены итоги тренинга, рассмотрены возможности использования британского опыта в Узбекистане и будут обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

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