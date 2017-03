Создатели World of Tanks провели переговоры в IUT

13 марта 2017 года делегация компании Wargaming (Беларусь) посетила Университет Инха в г. Ташкенте (IUT) для обсуждения возможных направлений сотрудничества.

Отметим, что компания Wargaming является разработчиком таких известных компьютерных игр как World of Tanks, World of Warships, World of Warplanes, Hybrid Wars и другие.

В ходе встречи представители IUT рассказали о деятельности узбекско-корейского вуза по подготовке IT-специалистов и планах по дальнейшему развитию инфраструктуры и совершенствованию учебной программы.

В свою очередь, представители Wargaming отметили, что компания заинтересована в Узбекистане, и они приехали в страну для изучения существующих возможностей.

Представители Wargaming презентовали деятельность компании по разработке компьютерных игр и представили информацию о сотрудничестве компании с учебными заведениями.

В ходе встречи представители IUT и компании Wargaming обсудили возможные направления сотрудничества между сторонами.

Источник: пресс-релиз