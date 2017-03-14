Встреча с делегацией группы компаний Wargaming
14 марта 2017
Рубрика: События.
Автор: Редакция журнала.
Сегодня в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций состоялась встреча с делегацией группы компаний Wargaming (Республика Беларусь).
На встрече гости ознакомили с успешным опытом компании Wargaming по продвижению компьютерных игр во всем мире. В ходе беседы были обсуждены возможности налаживания взаимовыгодного сотрудничества в области развития компьютерных игр, способствующих патриотическому воспитанию молодежи.
Wargaming – один из лидеров на рынке компьютерных игр. За 18 лет в игровой индустрии компания выпустила более 15 игр для абсолютно разных платформ, наиболее известные из которых игры World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships.
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