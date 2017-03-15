О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Ташкентского университета информационных технологий

Постановление Президента Республики Узбекистан

Великий ученый Востока Мухаммад ал-Хоразмий, живший и творивший в VIII-IX веках, является автором научных трудов по математике, геометрии, астрономии, истории, географии и другим наукам. Одним из первых он обосновал и ввел в практику цифру «ноль», десятичную систему счисления и координаты полюсов. Мухаммад ал-Хоразмий создал основы алгебры и теорию алгоритмизации, разработал четкие правила изложения научной информации и трактатов.

Всемирно признаны его заслуги в области развития десятичной системы счисления, алгебры и алгоритмизации. В плеяде ученых Востока имя Мухаммада ал-Хоразмий увековечено в таких активно применяемых в современной научной лексике научных терминах, как «алгоритм» и «алгебра». В настоящее время все вычислительные операции, выполняемые в сфере информационно-коммуникационных технологий на основе высоких технологий, базируются на научных открытиях Мухаммада ал-Хоразмий.

В целях бережного сохранения и глубокого укоренения в сознании подрастающего поколения подлинной значимости огромного и бесценного наследия великого ученого Мухаммада ал-Хоразмий, создания благоприятных условий для воспитания молодежи и успешного занятия научной деятельностью, а также дальнейшего совершенствования системы подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий для ведущих отраслей и секторов экономики республики:

1. Одобрить предложение Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан о присвоении Ташкентскому университету информационных технологий (далее — Университет) имени Мухаммада ал-Хоразмий.

2. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций, Министерству высшего и среднего специального образования совместно с Агентством по науке и технологиям Республики Узбекистан, начиная с 2017/2018 учебного года, осуществить в Университете следующие мероприятия, связанные с увековечением имени и широким изучением бесценного наследия великого ученого Мухаммада ал-Хоразмий:

организация республиканских и международных научно-практических конференций в сфере информационно-коммуникационных технологий для обеспечения интеграции образования, науки и производства в ведущих отраслях и сферах экономики;

проведение конкурсов и олимпиад в области информационно-коммуникационных технологий, в частности, по созданию программных продуктов среди студентов высших образовательных учреждений;

учреждение стипендии имени Мухаммада ал-Хоразмий для одаренных студентов Университета;

организация при участии ведущих ученых республики, в том числе академиков и известных научных деятелей, «круглых столов» и научных встреч со студентами, молодыми учеными, профессорами и преподавателями в высших учебных заведениях;

разработка современной учебной литературы в сфере математического моделирования, алгоритмизации и криптологии, а также по направлениям компьютерного и программного инжиниринга, телекоммуникаций и телевизионных технологий и информационной безопасности, с созданием их мультимедийных версий, а также размещение на электронных ресурсах учебной литературы для свободного использования студентами, учеными и педагогами;

регулярное освещение в средствах массовой информации, а также в национальной образовательной сети ZiyoNet материалов, посвященных жизни и творческому наследию великого ученого-энциклопедиста Мухаммада ал-Хоразмий;

организация новых учебных и научно-исследовательских лабораторий для исследования крупных достижений в науке, основанных на современных технологиях;

учреждение периодического научного журнала под названием «Мухаммад ал-Хоразмий авлодлари» для освещения на постоянной основе результатов перспективных научно-исследовательских работ и научных статей одаренных студентов, молодых преподавателей и профессорско-преподавательского состава;

организация и широкое проведение в 2018 году цикла научно-практических и духовно-просветительских мероприятий, посвященных празднованию 1235-летия Мухаммада ал-Хоразмий.

3. Реорганизовать Центр разработки программных продуктов и аппаратно-программных комплексов при Университете в Научно-инновационный центр информационно-коммуникационных технологий (далее – Центр) с образованием юридического лица и определить основными задачами Центра следующие:

с учетом реальных потребностей ведущих отраслей и сфер экономики республики разработку качественных отечественных программных продуктов, конкурентоспособных на внутреннем и внешних рынках, прежде всего, с широким вовлечением студентов, обучающихся в Университете;

развитие научных школ в сфере информационно-коммуникационных технологий, поощрение деятельности молодых ученых и научно-педагогических кадров, организацию коммерциализации их научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

по заявкам ведущих отраслей и сфер экономики проведение системного научного анализа автоматизации процессов бизнеса, управления, производства и других направлений, а также разработку и внедрение их моделей и алгоритмов;

создание в республике технических и программных продуктов на базе высоких технологий, ведение фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ по выпуску экспортоориентированного оборудования и локализации импортозамещающих устройств;

осуществление научно-исследовательских работ на основе хозяйственных договоров и государственных научно-технических грантов;

привлечение к созданию национальных программных продуктов и аппаратно-программных комплексов студентов, специалистов и молодых научных работников Университета;

налаживание сотрудничества с ведущими зарубежными научно-исследовательскими центрами в области информационно-коммуникационных технологий.

4. Установить, что Центр является правопреемником Центра разработки программных продуктов и аппаратно-программных комплексов при Университете по всем правам и обязательствам.

5. Организовать Фонд научно-инновационного развития (далее — Фонд) при Университете без образования юридического лица и определить источниками формирования средств Фонда средства от оплаты за использование абонентских номеров юридическими лицами, оказывающими услуги мобильной связи (компаниями сотовой связи) в размере 1,0 процента и других поступлений, не запрещенных законодательством Республики Узбекистан.

6. Определить основными направлениями использования средств Фонда следующие:

покрытие расходов по созданию и изданию учебников и научной литературы для Университета, в том числе приобретению зарубежной литературы, а также стипендий Мухаммада ал-Хоразмий для одаренных студентов и финансовая поддержка издания научного журнала “Мухаммад ал-Хоразмий авлодлари”;

финансирование на конкурсной основе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Университета и Центра в сфере развития информационно-коммуникационных технологий, обеспечение их научных и учебных лабораторий современным оборудованием, необходимыми расходными материалами и комплектующими;

подготовка, переподготовка и повышение квалификации одаренных студентов, профессорско-преподавательского состава и молодых научных сотрудников в ведущих зарубежных высших образовательных учреждениях и научно-исследовательских центрах, а также привлечение высококвалифицированных специалистов и ученых для преподавания в Университете и проведения научных исследований в Центре.

Управление средствами Фонда возложить на Попечительский совет Университета.

7. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан в двухмесячный срок:

утвердить устав и структуру Центра и Университета, а также обеспечить проведение государственной регистрации в установленном порядке;

совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами внести проект постановления Правительства об утверждении устава о порядке формирования и использования средств Фонда;

совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

8. Рекомендовать Центральному банку и коммерческим банкам Республики Узбекистан в соответствии с заявками Университета осуществить конвертацию денежных средств Фонда, необходимых для приобретения за рубежом современного оборудования, расходных материалов и комплектующих, а также зарубежной литературы для научных и учебных лабораторий.

9. Внести изменение в Постановление Президента Республики Узбекистан от 27 декабря 2016 года № ПП-2699 «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2017 год» согласно приложению.

10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и Государственного советника Президента Республики Узбекистан Юнусходжаева А.Н.

Президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиёев

Город Ташкент, 15 марта 2017 года.



КОММЕНТАРИЙ

к Постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Ташкентского университета информационных технологий»

Трудно переоценить вклад в развитие мировой цивилизации великих мыслителей и философов Центральной Азии. Их жизнь и деятельность, бесценное научное и культурное наследие, творческие открытия поражают весь мир.

Научные открытия, сделанные на Востоке в период раннего средневековья, связаны с именем ученого Мухаммада ал-Хоразмий, который внес огромный вклад в развитие современных наук — математики, тригонометрии, географии.

Великий сын хорезмской земли, наставник всех ученых Востока, Абу Абдуллох Мухаммад ал-Хоразмий ал-Мажусий ал-Катраббулий родился в 783 году в одном из центров культуры и просвещения Хорезма – городе Хиве. Обладатель большого таланта, внесший весомый вклад в развитие науки, Мухаммад ал-Хоразмий стал общепризнанным великим ученым своего времени. Учитывая его заслуги в развитии науки, его назначили руководителем академии Ал-Маъмун, именовавшейся в то время “Домом мудрости” (“Байт ул-Хикма”).

Мухаммад ал-Хоразмий создал множество энциклопедических произведений по математике, геометрии, астрономии, истории, географии. Он является основателем алгебры, разработал правила научного изложения и обоснования информации, трактатов. Его научные исследования, научно-исследовательские теории, научные достижения были признаны всемирно известными мыслителями и оцениваются как бесценное всемирное научное наследие.

Современные достижения в математике, геометрии, тригонометрии, географии, информационно-коммуникационных технологиях подтверждают незыблемость прочного научного фундамента, основанного Мухаммадом ал-Хоразмий.

В годы независимости в Республике Узбекистан была создана стабильная система усовершенствования учебно-методической, научно-исследовательской деятельности. В республике действуют научные центры и школы с большим потенциалом. Организованы научные учебные лаборатории, кафедры, высшие образовательные и научно-исследовательские учреждения, соответствующие мировым стандартам.

В настоящее время Ташкентский университет информационных технологий является одним из ведущих высших образовательных учреждений по подготовке высококвалифицированных специалистов в области информационно-коммуникационных технологий. Филиалы университета ведут активную деятельность в Самарканде, Фергане, Карши, Ургенче, Нукусе. В университете и его филиалах получают образование свыше десяти тысяч студентов по направлениям компьютерный и программный инжиниринг, телекоммуникационные и телевизионные технологии, технологии почтовой связи и другим.

В целях бережного сохранения бесценного наследия великого ученого Мухаммада ал-Хоразмий, создания условий для воспитания и успешного ведения научной деятельности молодежи было принято постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Ташкентского университета информационных технологий».

Президентом Республики Узбекистан определены конкретные задачи по дальнейшему совершенствованию деятельности Университета, более эффективному использованию его интеллектуального потенциала в комплексном развитии регионов, привлечению молодежи к научно-исследовательской деятельности. В реализации поставленных задач очень важным является ориентирование научно-исследовательских работ на актуальные проблемы социально-экономической отрасли, обеспечение интеграции между наукой и производством, создание программных продуктов и обеспечение внедрения данных продуктов в отраслях и сферах экономики республики.

Постановление имеет большое значение для дальнейшего глубокого укоренения в сознании подрастающего поколения подлинной значимости огромного и бесценного наследия великого ученого Мухаммада ал-Хоразмий, создания условий для воспитания и успешного ведения научной деятельности молодежи, которая обучается в Ташкентском университете информационных технологий и его филиалах, а также для дальнейшего совершенствования системы подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий для ведущих отраслей и сфер экономики республики.

Данным постановлением Ташкентскому университету информационных технологий присваивается имя Мухаммада ал-Хоразмий, а также, начиная с 2017/2018 учебного года, планируется осуществление в Ташкентском университете информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий ряда мероприятий, связанных с увековечением имени и широким изучением бесценного наследия Мухаммада ал-Хоразмий.

В постановлении в целях обеспечения надежных связей между наукой, производством и образованием в сфере информационно-коммуникационных технологий, в ведущих отраслях экономики особое внимание уделено организации и проведению традиционных научно-практических конференций республиканского и международного уровней, учреждение стипендии имени Мухаммада ал-Хоразмий для одаренных студентов Университета, привлечению ведущих ученых республики, в частности, академиков и научных деятелей, к участию в круглых столах в высших учебных заведениях и научных встречах со студентами, молодыми учеными, профессорами и преподавателями.

Проведение среди студентов вузов конкурсов и олимпиад в сфере информационно-коммуникационных технологий, в частности, по созданию программных продуктов, разработка современной учебной литературы по направлениям: математическое моделирование, алгоритмизация, криптология, компьютерный и программный инжиниринг, телекоммуникации, телевизионные технологии и информационная безопасность, создание мультимедийных версий учебной литературы – стали основанием для постановки задач по размещению их в электронных ресурсах для свободного пользования студентами, учеными и педагогами.

В соответствии с настоящим постановлением помимо совершенствования организационной структуры, развития учебно-методической, научно-исследовательской деятельности Университета также предусмотрено преобразование Центра разработки программных продуктов и аппаратно-программных комплексов при Университете в Научно-инновационный центр информационно-коммуникационных технологий при Университете.

В качестве основной задачи Научно-инновационного центра информационно-коммуникационных технологий установлена разработка качественных отечественных программных продуктов, конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках, с учетом реальных потребностей ведущих отраслей и секторов экономики Республики Узбекистан с привлечением студентов Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий.

В соответствии с постановлением в Центре предусмотрено проведение системного и научного анализа автоматизации бизнес-процессов и других направлений, управления, производства на основе запросов ведущих сетей секторов экономики республики, а также создание механизмов внедрения и разработки их моделей и алгоритмов.

Создание в республике технических и программных продуктов, основанных на высоких технологиях, ведения фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ по выпуску экспортоориентированных устройств и локализации импортозамещающего оборудования.

Большое внимание уделяется привлечению студентов, специалистов и молодых научных сотрудников Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий к созданию национальных программных продуктов и аппаратно-программных комплексов, налаживанию взаимовыгодного сотрудничества с ведущими зарубежными научно-исследовательскими центрами в области информационно-коммуникационных технологий.

Одним из важных аспектов принятого постановления является организация Фонда научно-инновационного развития (далее — Фонд) при Университете, источниками формирования средств Фонда являются средства от оплаты за использование абонентских номеров юридическими лицами, оказывающими услуги мобильной связи (компаниями сотовой связи) в размере 1,0 процента и других поступлений, не запрещенных законодательством Республики Узбекистан. Основными направлениями использования средств Фонда определены:

покрытие расходов по созданию и изданию учебников и научной литературы для Университета, в том числе приобретению зарубежной литературы, а также стипендий Мухаммада ал-Хоразмий для одаренных студентов и финансовая поддержка издания научного журнала “Мухаммад ал-Хоразмий авлодлари”;

финансирование на конкурсной основе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Университета и Центра в сфере развития информационно-коммуникационных технологий, обеспечение их научных и учебных лабораторий современным оборудованием, необходимыми расходными материалами и комплектующими;

подготовка, переподготовка и повышение квалификации одаренных студентов, профессорско-преподавательского состава и молодых научных сотрудников в ведущих зарубежных высших образовательных учреждениях и научно-исследовательских центрах, а также привлечение высококвалифицированных специалистов и ученых для преподавания в Университете и проведения научных исследований в Центре.

Мероприятия, предусмотренные в постановлении, призваны обеспечить инновационное развитие экономики в республике, послужат усилению развития системы научной деятельности и подготовки кадров и являются логичным продолжением последовательного и системного проведения реформ в соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.

Постановление Президента Республики Узбекистан открывает широкие возможности для подготовки квалифицированных кадров, повышения престижа науки и образования, уважительного отношения к достойному труду профессорско-преподавательского состава, укреплению интеллектуального потенциала кадров, усовершенствованию системы управления, существенному улучшению материально-технической базы Университета, повышению его престижа в зарубежных странах, открывает новые возможности для привлечения одаренных студентов во все сферы науки и образования.

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