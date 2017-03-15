Создается геоинформационная база государственного кадастра

В Национальном пресс-центре состоялась пресс-конференция, посвященная реализуемой Государственным комитетом Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру работе по созданию единой системы государственных кадастров в нашей стране.

На основе Закона «О государственных кадастрах» в нашей стране ведется 21 государственный кадастр. Государственный кадастр месторождений, проявлений полезных ископаемых и техногенных образований, Государственный водный кадастр, Государственный кадастр охраняемых природных территорий, Государственный кадастр памятников истории и культуры — из их числа. В рамках этих кадастров сотрудничают 18 министерств и ведомств.

– На основе данных государственных кадастров создаются слои географической информационной системы, — говорит начальник отдела Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру Дилором Ризаева. – Такая информационная база даст возможность министерствам, государственным комитетам, местным хокимиятам, юридическим и физическим лицам, налоговым органам получать необходимые сведения. В настоящее время с Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан в режиме онлайн налажен обмен информацией. В экспериментальном порядке начнется обмен информацией с нотариальными конторами — с летних месяцев этого года в городе Ташкенте, а с 2018 года — по всей стране.

Совместно с ответственными министерствами и ведомствами осуществлена проверка кадастровых объектов, работа по формированию их геоинформационной базы, созданию в программе ArcGIS цифровых карт в масштабах 1:2000, 1:10000 и 1:25000, разработке условных знаков и их использованию. Теперь создается Единая система геоинформационной базы государственного кадастра.

В настоящее время в единую систему государственного кадастра вошли около 1 миллиона 770 тысяч земельных участков из имеющихся в стране 4 миллионов 900 тысяч, а также 2 миллиона 715 тысяч зданий и сооружений из имеющихся 5 миллионов 590 тысяч.

Государственный комитет Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О проведении сплошной инвентаризации объектов недвижимого имущества, принадлежащих физическим и юридическим лицам, в период 2016-2017 годы» от 3 августа 2016 года проводит инвентаризацию всех объектов недвижимости.

На мероприятии журналисты получили ответы от специалистов на интересовавшие их вопросы.

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