21 апреля в НВК «Узэкспоцентр» пройдет 10-я Юбилейная Ярмарка Вакансий «JobFair 2017»

21 апреля 2017 года в НВК «Узэкспоцентр» откроет свои двери 10-я ежегодная специализированная Юбилейная Ярмарка Вакансий «JobFair 2017», организованная деловой сетью MyJob.uz и газетой «Карьера+».

За 10 лет деятельность Ярмарки Вакансий вышла на новый уровень и достигла следующих результатов:

• Оперативность в достижении целей работодателей и соискателей;

• Широкий выбор сфер деятельности и предложенных вакансий;

• Помощь программам об эффективном трудоустройстве граждан;

• Ежегодно участие более 100 ведущих компаний Узбекистана;

• Онлайн версия Ярмарки Вакансий на сайте www.jobfair.uz

Эффективность Ярмарки Вакансий для компаний-участниц заключается в следующих возможностях:

• Принять участие в тренинг-семинаре по вопросам HR под руководством приглашенного тренера.

• Установить партнерские отношения с другими компаниями-участницами.

• Возможность работодателям не только предоставить сведения об имеющихся у них вакансиях большему числу соискателей, но и подобрать достойных, квалифицированных сотрудников из числа пришедших на мероприятие.

• Сформировать кадровый резерв.

• Заранее оповестить соискателей об имеющихся вакансиях на сайте www.jobfair.uz, а также на страничках в Facebook и LinkedIn и по каналу в Telegram.

• Возможность презентовать компанию как HR-бренд.

Для соискателей преимущества участия в ярмарках вакансий заключается в следующих возможностях:

• Узнать информацию о состоянии рынка труда, т.е. подробнее ознакомиться с теми вакансиями и профессиями, которые наиболее востребованы на рынке;

• Пройти первичное интервью и оставить свое резюме в заинтересовавшей компании;

• Для студентов и выпускников из первых уст узнать о возможностях прохождения стажировки, требованиях компании, а также дальнейшего трудоустройства по заинтересовавшим позициям.

24-28 апреля Ярмарка Вакансий переходит в режим онлайн на сайте www.jobfair.uz, которая еще больше расширит возможности подбора персонала, а также трудоустройства для соискателей.

В предыдущей Ярмарке вакансий приняли участие около 100 ведущих компаний-работодателей, которые представили около 500 вакансий. Среди них такие компании, как ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани, ООО «UMS», MEDIAPARK, совместное Узбекско-Российско-Британское предприятие «MILK EURO FOOD», «CNH Industrial», АО СП «УЗБАТ А.О.», ООО «AVTOTEST REPORT» и другие ведущие компании Узбекистана.

Зарегистрироваться и узнать подробную информацию Вы можете на сайте www.jobfair.uz

Источник: пресс-релиз