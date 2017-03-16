Райдшеринг теперь и в Узбекистане

Междугородные передвижения теперь не будут такими сложными как раньше. Студенты Университета Инха в г. Ташкенте с компанией Great Gate разработали приложение для совместных поездок на автомобиле. Если у Вас есть смартфон, вы сейчас же можете скачать приложение PoPuti.uz. Сервис поможет передвигаться по всему Узбекистану, сэкономить деньги и время.

Проект PoPuti.uz является сервисом райдшеринга. Райдшеринг — это совместное использование частного автомобиля с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков. При этом владелец автомобиля и пассажир делят расходы на топливо.

Студенты IUT, которые работают в Центре инноваций и промышленной кооперации, в течение нескольких месяцев разработали веб-сайт и мобильные приложения на платформах Android и iOS.

Сардор Исломов, студент 2 курса IUT, сказал: «Мы постарались сделать веб-сайт и приложение PoPuti.uz максимально удобным и простым для пользователей. Мы продолжим работу по усовершенствованию данного сервиса. Думаю, данный проект внесет огромный вклад в развитие транспортно-логистической сферы».

«С помощью данного сервиса люди могут легко найти попутчика. В системе также работает чат, с помощью которого автовладелец и пассажир могут обсудить детали поездки, например, дату или маршрут. Также участники проекта могут оценивать друг друга», — добавил Исломов.

Источник: пресс-релиз