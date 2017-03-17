Обсуждены цели постановления по совершенствованию деятельности ТУИТ

17 марта в Ташкентском университете информационных технологий состоялось мероприятие посвящённое разъяснению сути, целей принятия постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Ташкентского университета информационных технологий» от 15 марта 2017 года № ПП-2834.

Данное постановление было принято в целях бережного сохранения бесценного наследия великого ученого Мухаммада ал-Хоразмий, создания условий для воспитания и успешного ведения научной деятельности молодежи.

Постановление имеет большое значение для дальнейшего глубокого укоренения в сознании подрастающего поколения подлинной значимости огромного и бесценного наследия великого ученого Мухаммада ал-Хоразмий, создания условий для воспитания и успешного ведения научной деятельности молодежи, которая обучается в Ташкентском университете информационных технологий и его филиалах, а также для дальнейшего совершенствования системы подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий для ведущих отраслей и сфер экономики республики.

В настоящее время Ташкентский университет информационных технологий является одним из ведущих высших образовательных учреждений по подготовке высококвалифицированных специалистов в области информационно-коммуникационных технологий. Филиалы университета ведут активную деятельность в Самарканде, Фергане, Карши, Ургенче, Нукусе. В университете и его филиалах получают образование свыше десяти тысяч студентов по направлениям компьютерный и программный инжиниринг, телекоммуникационные и телевизионные технологии, технологии почтовой связи и другим.

На мероприятии было отмечено, что в соответствии с постановлением, в университете, начиная с 2017/2018 учебного года, будут проводиться мероприятия, связанные с увековечением имени и широким изучением бесценного наследия великого ученого Мухаммада ал-Хоразмий.

В частности, намечена организация республиканских и международных научно-практических конференций в сфере информационно-коммуникационных технологий для обеспечения интеграции образования, науки и производства в ведущих отраслях и сферах экономики, а также «круглых столов» и научных встреч с участием ведущих ученых республики.

Для одаренных студентов ТУИТ будет учреждена стипендия имени ал-Хоразмий. Планируется проведение конкурсов и олимпиад в области ИКТ, в том числе по созданию программных продуктов, среди студентов вузов.

В 2018 году планируется широко провести цикл научно-практических и духовно-просветительских мероприятий, посвященных празднованию 1235-летия Мухаммада ал-Хоразмий.

Для исследования достижений в науке, основанных на современных технологиях, будут созданы новые учебные и научно-исследовательские лаборатории. Предусмотрена разработка современной учебной литературы в сфере математического моделирования, алгоритмизации и криптологии, а также по направлениям компьютерного и программного инжиниринга, телекоммуникаций и телевизионных технологий, информационной безопасности, с созданием их мультимедийных версий, а также размещение в электронных ресурсах учебной литературы для свободного использования студентами, педагогами и учеными.

Постановлением предусмотрена реорганизация Центра разработки программных продуктов и аппаратно-программных комплексов при ТУИТ в Научно-инновационный центр информационно-коммуникационных технологий. Среди его основных задач — разработка, с учетом реальных потребностей ведущих отраслей и сфер экономики страны, качественных отечественных программных продуктов, конкурентоспособных на внутреннем и внешних рынках, прежде всего, с вовлечением студентов ТУИТ.

При ТУИТ предусмотрена организация Фонда научно-инновационного развития, источниками которого будут средства от платы за использование абонентских номеров компаниями сотовой связи в размере 1% и другие поступления. Основные направления использования средств фонда: покрытие расходов по созданию и изданию учебников и научной литературы для ТУИТ, в том числе приобретение зарубежной литературы, выделению стипендий Мухаммада ал-Хоразмий для одаренных студентов, изданию журнала “Мухаммад ал-Хоразмий авлодлари”, финансирование на конкурсной основе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ вуза и Научно-инновационного центра ИКТ, обеспечение их лабораторий современным оборудованием, подготовка, переподготовка и повышение квалификации одаренных студентов, профессорско-преподавательского состава и молодых научных сотрудников в ведущих зарубежных вузах и научно-исследовательских центрах, а также привлечение специалистов и ученых для преподавания в вузе и проведения научных исследований в центре.

На мероприятии было отмечено, что перед Ташкентским университетом информационных технологий и его филиалам предстоит большая задача по выполнению конкретных задач по дальнейшему совершенствованию деятельности Университета, более эффективному использованию его интеллектуального потенциала в комплексном развитии регионов, привлечению молодежи к научно-исследовательской деятельности. В реализации поставленных задач очень важным является ориентирование научно-исследовательских работ на актуальные проблемы социально-экономической отрасли, обеспечение интеграции между наукой и производством, создание программных продуктов и обеспечение внедрения данных продуктов в отраслях и сферах экономики республики.

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