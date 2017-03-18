Бесплатный Wi-Fi заработал на остановках в Ташкенте

В рамках социального проекта компании ИП ООО BRAVO PHARMA на двух автобусных остановках Ташкента появился бесплатный Wi-Fi.

Церемония запуска проекта 16 марта 2017 года прошла на автобусной остановке напротив Алайского рынка в Ташкенте.

В церемонии запуска проекта приняли представители государственных органов, деловых и академических кругов, а также жители и гости столицы.

ИП ООО BRAVO PHARMA, являясь социально ответственной компанией, реализует ряд социальных проектов в Узбекистане. Проект по предоставлению бесплатного Wi-Fi для населения является частью работ по этому направлению.

Маниш Кумар Шанта, директор по операциям ИП ООО BRAVO PHARMA, сказал: «Этот проект является подарком народу Узбекистана от компании BRAVO PHARMA к празднику Навруз. BRAVO PHARMA является инновационной компанией, которая стремится внедрять новые технологии в свою деятельность. Реализуя данный проект, мы хотим привлечь больше людей к использованию интернет и IT-технологий».

Сейчас сеть бесплатного Wi-Fi охватывает две остановки столицы: остановки напротив Алайского рынка и метро Айбек.

«В будущем мы планируем расширить охват данного проекта. В следующих этапах проекта бесплатные точки доступа Wi-Fi будут созданы на остановках рядом метро Буюк Ипак Йули, Дворца «Истиклол», в парках, а также рядом с университетами, больницами и другими общественными объектами», — добавил Маниш Кумар Шанта.

Отметим, что это единственная остановка в Ташкенте, оснащенная также зарядными устройствами для смартфонов, картой маршрутов пассажирского транспорта и дозаторами антисептического геля для рук.

О Bravo Pharmaceuticals

Частная фармацевтическая компания Bravo Pharmaceuticals основана в Нью Дели, Индия. Под эгидой частной фармацевтической компании Bravo Pharmaceuticals существуют дочерние предприятия такие как ООО Bravo Pharma (Узбекистан), Bravo Pharma ApS (Дания), ООО Браво Фарм (Украина), ООО Bravo BioHealth (США) и Bravo Healthcare в Эстонии. Частная фармацевтическая компания Bravo Pharmaceuticals основана в Нью Дели, Индия. Под эгидой частной фармацевтической компании Bravo Pharmaceuticals существуют дочерние предприятия такие как ООО Bravo Pharma (Узбекистан), Bravo Pharma ApS (Дания), ООО Браво Фарм (Украина), ООО Bravo BioHealth (США) и Bravo Healthcare в Эстонии. Основная цель этих организаций является расширение глобального бизнеса в области телемедицины, биомаркеров для рака поджелудочной железы, и сеть аптек, диагностических лабораторий, производства и торговли аллопатических и аюрведических препаратов, исследование и разработка новых препаратов.