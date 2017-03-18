Эра DUET технологий подходит к концу

Развитие национальной платёжной системы требует современных решений. Пластиковые карты как платежный инструмент позволяет успешно решать различные задачи в социальной и бюджетной сферах страны.

Расширение сферы безналичного оборота позволяет более точно определять размеры эмиссии и изъятия наличных денег из обращения. Поэтому, рынок пластиковых карт может служить своеобразным индикатором развития финансовой системы страны в целом.

Система пластиковых карточек – один из наиболее перспективных сегментов банковского сектора нашей республики. Его развитие – важнейший фактор в решении задач расширения доступности платежных услуг населению, сокращение вне банковского оборота наличной денежной массы, развитие безналичных расчетов в области розничных платежей.

История развития системы безналичных расчетов с помощью пластиковых карточек в нашей стране приходиться на начало 90-х годов. Еще тогда государство оценило перспективы развития этого платежного инструмента. Первым шагом в развитии рынка пластиковых карточек в стране послужило внедрение международных пластиковых карточек как средства платежа и расчетов. Учитывая все особенности финансового рынка и экономики страны в 1996 году ввели в обращение первые сумовые пластиковые карточки, пользоваться которыми можно было в пределах остатка средств на банковском счёте ее владельца. Пластиковые карточки начали применять в проектах заработной платы и приравненных к ней платежей.

На основании постановления Кабинета министров Республики Узбекистан от 24 сентября 2004 года №445 «О мерах по дальнейшему развитию системы расчетов на основе пластиковых карточек» был создан Единый Общереспубликанский Процессинговый Центр, основной целью которой является формирование и развитие национальной системы безналичных расчетов посредством использования микропроцессорных пластиковых карточек. Ориентированных на рынок массовых розничных платежей населения и хозяйствующих субъектов. В рамках данного Центра объединены платежные системы 27 коммерческих банков, создана межбанковская платежная система безналичных расчетов по суммовым пластиковым карточкам, которая обеспечивает взаимообслуживание карточек, эмитированных банками участниками «UZCARD». В данный момент, в нашей республике 27 коммерческих банков эмиссией пластиковых карточек.

С 2010 года в нашей республике перестали выпускать в обращение пластиковые карты на технологической платформе «DUET» (оффлайн). Вместо них стали активно внедрять онлайн карты, которые гораздо удобнее и имеют огромные возможности. Онлайн карты работают на современной платформе «EMV», которая используется во всем мире. Онлайн карты имеют массу преимуществ, предоставляя своим владельцам доступ к большому числу сервисов, такие как СМС-уведомления, осуществлять интернет покупки, а также пользоваться другими услугами мобильного и интернет банкинга.

Количество карточек, работающих в режиме онлайн, быстро увеличивается: практически все отечественные банки эмитируют пластиковые карточки, работающие в режиме онлайн, и со временем карточки старого образца выйдут из оборота. Настоящее время в Узбекистане действует более 11 млн. карточек системы «UZCARD EMV» (онлайн).

Данная система открыла большие возможности для оперативного добавления в систему новых функций и внедрения новых видов банковских и платежных услуг. А также повысила уровень защиты информации и содействовала предотвращению рисков мошеннических действий. Привлекательность системы еще и в том, что держатели карточек «UZCARD EMV» не теряют время. Не ездят в учреждения банков, не стоят в очередях касс для совершения платежей за различные услуги, в том числе и погашения кредитов.

В прошлом году в Узбекистане количество транзакций по платежным картам старого образца (DUET – оффлайн) продолжало сокращаться, тогда как количество онлайн (UZCARD EMV – онлайн) транзакций, наоборот, стремительно растет. Так, в 2016 году объем безналичных платежей в нашей стране посредством онлайн карточек составил 48,30 трлн. сумов, что на 119% больше чем в 2015 году – 22,04 трлн. сумов. Как показывает анализ данных последних двух лет, сумма транзакций через оффлайн карты в 2016 году составила 5,01 трлн. сумов, что на 42% меньше чем в 2015 году – 8,63 трлн. сумов.

В 2016 году количество транзакций по платежным картам нового образца (UZCARD EMV – онлайн) составило 916,2 млн. штук, что на 134% больше чем в 2015 году – 391,0 млн. штук). Количество транзакций по платежным картам старого образца (DUET – оффлайн) составило 101,9 млн. штук, что на 40% меньше чем в прошлом году (в 2015 году – 170,8 млн. штук).

По статистике прошлого года, количество онлайн-транзакций повысилось, и к концу года рост составил 103%. А показатели общего числа оффлайн-транзакций не самые позитивные – спад на 68% к концу года. На протяжении 2016 года онлайн транзакции в денежным эквиваленте в нашей стране в целом продемонстрировали устойчивый рост (рост на 135% в годовом выражении). Также в течение года объем суммы покупок, оплаченных с оффлайн пластиковых карт уменьшился на 71%.

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