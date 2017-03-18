Международная конференция Usenet 2017 пройдет 25 апреля

Usenet – главное весеннее событие digital-отрасли. Ежегодно конференция собирает на одной площадке лучших спикеров из Узбекистана, Казахстана, России, Украины, Азербайджана и Республики Беларусь.

Четвертая по счету конференция пройдет в обновленном формате: ожидаются две параллельные сессии, панельная дискуссия и множество интересных активностей на площадке проведения мероприятия.

Ключевые темы этого года: digital-экономика, электронная коммерция, мобайл, современные рекламные технологии, замеры рынка, маркетинг, медиа, PR.

На мероприятии выступят топ-менеджеры и эксперты из Яндекса, Beeline, Одноклассники, Dentsu Aegis Network, Green PR, Rocket, Murad Buildings, Brand.uz, WEBNOW, UFOX, Safaroff Agency.

Usenet – это возможность погрузиться в сферу digital, завести новые деловые контакты, поучаствовать в интересных дискуссиях, обменяетесь опытом с коллегами.

Только здесь вы сможете получить практические советы и работающие методики для развития бизнеса в Интернете.

Доклады представят специалисты, которые регулярно выступают на профильных мероприятиях. У них за плечами десятки успешных кейсов. Их знания и опыт можно считать уникальными, а инструменты, которыми они поделятся, сразу использовать на практике.

Организатор конференции — агентство Ledokol Group. Мероприятие проводится при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, Центра развития системы «Электронное правительство» и Центра UZINFOCOM. Генеральный спонсор — Beeline Uzbekistan. Спонсоры конференции: система мобильного банкинга Click и социальная сеть «Одноклассники». Генеральный информационный спонсор — «Яндекс».

Следить за событиями конференции можно на сайте мероприятия, на странице Usenet в социальных сетях, на сайтах инфо-партнеров, через Telegram-канал.

Участие в мероприятии бесплатное. Вход строго по пригласительным. Для того, чтобы принять участие необходимо подать заявку на сайте конференции. Дата и место проведения: 25 апреля, гостиница International Hotel Tashkent.

Источник: пресс-релиз компании