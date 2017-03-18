Национальный оператор мобильной связи ввел услугу по бесплатному интернет доступу к госуслугам

В рамках проводимых работ по реализации государственной программы «Год диалога с народом и интересов человека», Национальный оператор мобильной связи Uzmobile, совместно с Мининфоком и Центром развития системы «Электронное правительство» вводит услугу, которая обеспечивает бесплатный интернет доступ абонентов Uzmobile в Виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан (pm.gov.uz), Единому порталу интерактивных государственных услуг (my.gov.uz), Правительственному порталу Республики Узбекистан (gov.uz), а также всем сайтам государственных органов.

В целях более подробного разъяснения об этих нововведениях среди населения 18 марта 2017 года прошел брифинг для представителей средств массовой информации.

В Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017—2021 годах пристальное внимание уделяется созданию условий для дальнейшего эффективного развития электронного правительства. Только в 2017 году будет внедрен целый ряд интерактивных государственных услуг. Продолжится унификация разрешительных документов по экспортно-импортным операциям. Будут приняты меры по повышению доступа к интернету и компьютерной грамотности работников госорганов и населения.

Одним из наиболее важных элементов электронного правительства является Виртуальная приёмная Президента Республики Узбекистан. Работа приемной главы государства организована в целях кардинального совершенствования работ по экономическому, социальному, финансовому и юридическому анализу, а также разрешению вопросов и обращений, направленных физическими и юридическими лицами.

Обращения через ЕПИГУ стали наиболее популярным способом обращения граждан.

На начало марта нынешнего года на Едином портале интерактивных государственных услуг внедрено 308 электронных услуг. Количество обращений на Единый портал еще в феврале превысило миллион. На сегодняшний день более 2 400 органов государственного и хозяйственного управления, включая подведомственные структуры, предоставляют электронные услуги через Единый портал.

В рамках выполнения этих задач, в частности, в рамках Года диалога с народом и интересов человека, в целях более широкого доступа граждан к услугам государственных органов Национальный оператор мобильной связи Uzmobile совместно с Мининфоком и Центром развития системы электронного правительства вводит услугу, которая обеспечивает бесплатный интернет доступ для своих абонентов в Виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан (pm.gov.uz), Единому порталу интерактивных государственных услуг (my.gov.uz), порталу открытых данных (data.gov.uz), к системе обсуждения проектов нормативно-правовых актов (regulation.gov.uz), Правительственному порталу Республики Узбекистан (gov.uz), а также всем сайтам государственных органов.

Организаторы данного нововведения надеются на то, что и другие операторы мобильной связи Узбекистана будут также принимать участие в расширении доступа населения к госуслугам, путем предоставления льготного доступа к сети интернет. Нужно понимать, что это позволит значительно улучшить качество и количество государственных услуг, поднять на новый, более высокий уровень взаимоотношения государства и всех сфер общества.

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