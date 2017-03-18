Оплачивайте телевидение и Интернет от ISTV не выходя из дома!

Компания ISTV (ООО «INFORM SERVIS») была образована в 1992 году как оператор кабельного телевидения. В 2005 году компания ISTV видя растущий интерес потребителей начала активно развивать и внедрять услугу «Оптика в дом» (сеть передачи данных по технологии FTTB).

Теперь оплата услуг данного провайдера стала возможна всем пользователям системы CLICK с помощью приложения CLICK Uzbekistan и через USSD-меню: *880#

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