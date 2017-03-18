Организаторы программы «Стартап-инициатив» провели презентацию в IUT

В Университете Инха в г. Ташкенте состоялась презентация второго цикла программы поддержки стартап-инициатив.

Программа реализуется в рамках проекта Торгово-промышленной палаты Узбекистана и ПРООН «Бизнес-форум Узбекистана (фаза — III)» при финансовой поддержке представительства компании Sasol в Узбекистане и Агентства по науке и технологиям Республики Узбекистан.

Программа «Стартап-инициатив» направлена на поддержку развития (акселерации) стартап-идей и проектов студентов и сотрудники высших образовательных заведений, включая, преподавателей и исследователей.

В рамках программы участники принимают участие в семинарах, встречах и консультациях по развитию стартап-проетов. Индивидуальный бизнес-наставник (трекер) поддерживает и консультирует команды по всем вопросам развития проекта.

В рамках презентации студенты и преподаватели IUT получили информацию о программе и этапах ее реализации. Также они получили рекомендации от специалистов программы по развитию стартап проектов.

Источник: пресс-релиз