Переводы с карты на карту через CLICK теперь на 25% дешевле!

Приятная новость в преддверии праздника Навруз для всех пользователей системы CLICK! С огромной радостью сообщаем, что в системе CLICK запущены переводы с карты на карту СО СНИЖЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ! Теперь стоимость услуги перевода с карты на карту составляет 1,5% от суммы перевода (ранее было 2%).

На текущий момент услуга доступна для держателей карт 6 банков и их число растет ПОСТОЯННО!

Список банков можно проверить в приложении CLICK Uzbekistan или в USSD-меню.

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