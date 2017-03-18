Поток «Решения для операторов связи»: эволюция оборудования, стандартов и технологий

На московской конференции Cisco Connect (пройдет 4–5 апреля в Центре международной торговли) будет работать поток «Решения для операторов связи». Эксперты поделятся информацией о новейших продуктах Cisco для построения сетей проводных и беспроводных операторов связи, об аппаратных и программных средствах, реализующих различные архитектуры.

Современные решения для операторов связи ориентированы на снижение расходов – как капитальных, так и операционных – за счет унификации составных частей, разделения плоскостей управления и передачи данных. Сетевые операционные системы становятся все более независимыми от аппаратного обеспечения, привносят функционал автоматизации, программируемости и телеметрии. Участники форума узнают, как с помощью решений Cisco упростить администрирование и сократить время на развертывание сервисов.

В дни проведения конференции работа потока «Решения для операторов связи» будет одновременно проходить в двух залах. В «Конгресс-зале 3» эксперты Cisco расскажут о стратегии развития продуктов Cisco для IP/MPLS и DWDM-сетей, уделяя особое внимание перспективам развития магистрального оборудования для построения опорных сетей связи. Отдельно будут рассмотрены процессы автоматизации задач по управлению трафиком в пакетной сети передачи данных и внедрению новых протоколов. Такие протоколы, как PCEP, BGP-LS, Netconf/YANG, позволяют решать задачи по оперативному управлению и переносу логики принятия решений по маршрутизации трафика во внешние приложения. Детальный обзор будет посвящен флагманским линейкам граничных и магистральных маршрутизаторов Cisco ASR 9000 и NCS 5000. Специалисты расскажут об особенностях их архитектуры и сценариях применения, проведут сравнительный анализ устройств.

В зале «Урал» пройдет серия докладов о развитии сетей мобильных операторов связи. Участники узнают об инновациях, доступных в последних релизах стандарта 3GPP, в числе которых – поддержка массового межмашинного взаимодействия, обеспечение мобильного широкополосного доступа на гигабитных скоростях, впечатляющие показатели надежности и т.д. Вниманию гостей форума будет представлена обновленная линейка виртуализированных продуктов Cisco на базе платформы Ultra Services Platform. Речь пойдет об использовании этих решений для организации опорных пакетных сетей мобильной связи и возможностях адаптации к сетям 5G.

В рамках потока состоится презентация решения Cisco NFVI (Network Functions Virtualization Infrastructure), объединяющего вычислительные ресурсы, систему хранения данных, сетевую инфраструктуру и платформу виртуализации OpenStack. Cisco NFVI соответствует архитектуре ETSI и служит для развертывания виртуальных сетевых функций в процессе построения инфраструктуры оператора связи. Помимо этого, участники обсудят такое направление Интернета вещей, как энергоэффективные сети большого радиуса действия. Такие сети функционируют на основе стандартов 3GPP и LoRaWAN и используются для подключения по радиоинтерфейсам измерительных приборов, датчиков и других «умных» устройств с низким энергопотреблением.

5 апреля слушатели ознакомятся с функциями оркестратора Cisco NSO и его ролью в сети оператора связи. Эксперты Cisco расскажут о виртуализации транспортных сетевых функций и продемонстрируют механизмы организации динамически программируемых цепочек сервисов. Гости конференции узнают о современной архитектуре Cisco для построения метросетей и сетей Mobile Backhaul, ориентированных на переход от стандарта LTE к 5G, и оборудовании Cisco для построения сегментов доступа и агрегации сетей операторов связи на основе технологий Segment Routing и E-VPN. Также участников ожидает доклад об архитектуре сети широкополосного доступа и реализации функционала BNG на платформе ASR 9000.

Слушатели получат информацию о новых возможностях операционной системы Cisco IOS-XR 6, специально разработанной для решения задач масштабируемости и производительности в виртуализированных средах, – от функций потоковой телеметрии до интеграции со сторонними приложениями. Отдельная сессия в зале «Урал» будет посвящена технологическим аспектам развития оптических сетей со спектральным уплотнением и перспективам их развития.

На выставке решений Cisco будет развернута зона «Решения для операторов связи». С помощью сервиса интерактивных демонстраций Cisco dCloud там будут представлены: виртуализованное пакетное ядро мобильного оператора связи, технология потоковой телеметрии данных в сетевой операционной системе Cisco IOS XR Telemetry, SDN-платформа Cisco WAN Automation Engine 7.0 и ее интеграция с другими продуктами Cisco, решение Cisco NFV Management and Orchestration (MANO).

Зарегистрироваться для участия в Cisco Connect – 2017 можно по ссылке. Те, кто сделает это до 19 марта, смогут существенно сэкономить на стоимости участия в конференции.

Источник: пресс-релиз