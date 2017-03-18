Представители южнокорейских компаний ознакомились деятельностью IUT

Делегация Республики Корея во главе с директором технопарка Jeonbuk Ли Ян Чуном 16 марта провела переговоры с руководством Университета Инха в г. Ташкенте (IUT).

Первый проректор IUT, профессор Чо Ву Суг предоставил гостям информацию о деятельности вуза по подготовке специалистов в сфере информационных технологий, условий, созданных для учителей и студентов, а также учебной программой университета.

В презентацию также вошли планы IUT по расширению инфраструктуры и совершенствованию качества обучения в вузе, в том числе инициативы вуза по совершенствованию знаний молодёжи в разных направлениях, включая программирование.

В свою очередь, Ли Ян Чун презентовал деятельность технопарка Jeonbuk. Технопарк был основан в 2013 году. В технопарке функционируют разные исследовательские лаборатории и производственные компании.

Было отмечено, что консорциум во главе с технопарком Jeonbuk реализует проект по созданию R&D центра по проектированию сельхозтехники. Стоимость проекта составляет $6,5 млн. В рамках проекта корейская сторона поставит оборудование и программные обеспечения, а также обучит местных специалистов.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы по привлечению студентов ВУЗа в реализацию данного проекта. Стороны также рассмотрели вопросы сотрудничества и в других областях, в частности, по обмену опытом и проведению исследований.

Делегация также ознакомилась с современными условиями, созданными в Университете для студентов и преподавателей.