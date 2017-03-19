Назначен директор филиала UZMOBILE АК «Узбектелеком»

Директором филиала UZMOBILE АК «Узбектелеком» назначен Кравченко Владимир Владимирович согласно Приказа АК «Узбектелеком» от 18 марта 2017 года. До этого момента Кравченко В.В. занимал должность Коммерческого директора филиала.

Филиал UZMOBILE акционерной компании «Узбектелеком» с 2004 года оказывает услуги мобильной связи стандарта CDMA-450, а в феврале 2014 года было принято постановление Президента, которым UZMOBILE придан статус национального оператора мобильной связи и предусмотрено развертывание компанией сети GSM.

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