Представители Центра обеспечения информационной безопасности приняли участие в конференции IBM Solutions Connect 2017
19 марта 2017
Рубрика: Конференции, семинары и презентации. Тэги: IBM
Автор: Редакция журнала.
Представители Центра обеспечения информационной безопасности приняли участие в конференции IBM Solutions Connect 2017, которое состоялось 14 марта 2017 года в г. Ташкенте.
Мероприятие было направление на обсуждение актуальных вопросов и задач, стоящих перед компаниями в 21 веке. В центре дискуссии – новые возможности, открывающиеся для современного интеллектуального общества:
- управление большими данными и аналитика;
- облачные вычисления и ИТ-Безопасность;
- мобильные технологии;
- социальное бизнес-взаимодействие.
Спикеры и эксперты выступили перед участниками Конференции со следующими темами:
- IBM Client Center: международная экспертиза корпорации — возможность протестировать или создать уникальное решение в России;
- Клиентская аналитика как средство генерации выручки. Примеры реализованных проектов;
- Обеспечение информационной безопасности от IBM: IBM Dynamic Cloud Security;
- Система предотвращения мошенничества IBM Safer Payments (IRIS Analytics);
- Когнитивные решения для индустрии — практический опыт;
- Решения по управлению бизнес процессами и тренды развития;
- IBM Power8 — надежная платформа для развертывания облаков и предоставления мультисервисных услуг;
- Что делать, если данные по-прежнему растут, а деньги уже кончаются?;
- Доклад STG Lab Services.
Наряду с докладами-презентациями, экспертами IBM были представлены стенды:
- IBM Mobility &IBM Security.Демонстрация решения по управлению мобильными устройствами и их полная безопасность. Управление мобильностью на предприятии. Демонстрация работы решения «Интеллектуальная безопасность или IBM QRadar».
- Инфраструктурные решения IBM.Демонстрация решений IBM Systems: Решения IBM Flash, обеспечивающие высокую скорость обработки данных и доступа к информации. Серверные решения IBM Power, обеспечивающие повышение скорости работы бизнес приложений и эффективности управления данными, открытость и инновационность.
- IBM Client Center. Решения для банковской индустрии.
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