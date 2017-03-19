Представители Центра обеспечения информационной безопасности приняли участие в конференции IBM Solutions Connect 2017

Представители Центра обеспечения информационной безопасности приняли участие в конференции IBM Solutions Connect 2017, которое состоялось 14 марта 2017 года в г. Ташкенте.

Мероприятие было направление на обсуждение актуальных вопросов и задач, стоящих перед компаниями в 21 веке. В центре дискуссии – новые возможности, открывающиеся для современного интеллектуального общества:

управление большими данными и аналитика;

облачные вычисления и ИТ-Безопасность;

мобильные технологии;

социальное бизнес-взаимодействие.

Спикеры и эксперты выступили перед участниками Конференции со следующими темами:

IBM Client Center: международная экспертиза корпорации — возможность протестировать или создать уникальное решение в России;

Клиентская аналитика как средство генерации выручки. Примеры реализованных проектов;

Обеспечение информационной безопасности от IBM: IBM Dynamic Cloud Security;

Система предотвращения мошенничества IBM Safer Payments (IRIS Analytics);

Когнитивные решения для индустрии — практический опыт;

Решения по управлению бизнес процессами и тренды развития;

IBM Power8 — надежная платформа для развертывания облаков и предоставления мультисервисных услуг;

Что делать, если данные по-прежнему растут, а деньги уже кончаются?;

Доклад STG Lab Services.

Наряду с докладами-презентациями, экспертами IBM были представлены стенды:

IBM Mobility &IBM Security. Демонстрация решения по управлению мобильными устройствами и их полная безопасность. Управление мобильностью на предприятии. Демонстрация работы решения «Интеллектуальная безопасность или IBM QRadar».

Демонстрация решения по управлению мобильными устройствами и их полная безопасность. Управление мобильностью на предприятии. Демонстрация работы решения «Интеллектуальная безопасность или IBM QRadar». Инфраструктурные решения IBM. Демонстрация решений IBM Systems: Решения IBM Flash, обеспечивающие высокую скорость обработки данных и доступа к информации. Серверные решения IBM Power, обеспечивающие повышение скорости работы бизнес приложений и эффективности управления данными, открытость и инновационность.

Демонстрация решений IBM Systems: Решения IBM Flash, обеспечивающие высокую скорость обработки данных и доступа к информации. Серверные решения IBM Power, обеспечивающие повышение скорости работы бизнес приложений и эффективности управления данными, открытость и инновационность. IBM Client Center. Решения для банковской индустрии.

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