Представители Центра обеспечения информационной безопасности приняли участие в конференции IBM Solutions Connect 2017
19 марта 2017
Рубрика: Конференции, семинары и презентации. Тэги:
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Представители Центра обеспечения информационной безопасности приняли участие в конференции IBM Solutions Connect 2017, которое состоялось 14 марта 2017 года в г. Ташкенте.

Мероприятие было направление на обсуждение актуальных вопросов и задач, стоящих перед компаниями в 21 веке. В центре дискуссии – новые возможности, открывающиеся для современного интеллектуального общества:

  • управление большими данными и аналитика;
  • облачные вычисления и ИТ-Безопасность;
  • мобильные технологии;
  • социальное бизнес-взаимодействие.

Спикеры и эксперты выступили перед участниками Конференции со следующими темами:

  • IBM Client Center: международная экспертиза корпорации — возможность протестировать или создать уникальное решение в России;
  • Клиентская аналитика как средство генерации выручки. Примеры реализованных проектов;
  • Обеспечение информационной безопасности от IBM: IBM Dynamic Cloud Security;
  • Система предотвращения мошенничества IBM Safer Payments (IRIS Analytics);
  • Когнитивные решения для индустрии — практический опыт;
  • Решения по управлению бизнес процессами и тренды развития;
  • IBM Power8 — надежная платформа для развертывания облаков и предоставления мультисервисных услуг;
  • Что делать, если данные по-прежнему растут, а деньги уже кончаются?;
  • Доклад STG Lab Services.

Наряду с докладами-презентациями, экспертами IBM были представлены стенды:

  • IBM Mobility &IBM Security.Демонстрация решения по управлению мобильными устройствами и их полная безопасность. Управление мобильностью на предприятии. Демонстрация работы решения «Интеллектуальная безопасность или IBM QRadar».
  • Инфраструктурные решения IBM.Демонстрация решений IBM Systems: Решения IBM Flash, обеспечивающие высокую скорость обработки данных и доступа к информации. Серверные решения IBM Power, обеспечивающие повышение скорости работы бизнес приложений и эффективности управления данными, открытость и инновационность.
  • IBM Client Center. Решения для банковской индустрии.

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