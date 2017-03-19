Программное обеспечение для интеллектуального управления учебным центром

Сотрудники Ташкентского университета информационных технологий разработали программное обеспечение для интеллектуального управления учебным центром. Программа предназначена для организации электронного списка слушателей и формирования учебных групп.

Данное программное обеспечение обеспечивает быструю и автоматическую регистрацию слушателей, автоматическое формирование группы учащихся и создание электронных платежных систем.

Авторы — Мадрахимов Алишер, Мамарасулов Зайниддин, Эрдонов Мухаммадали, Хайдаров Лазиз и Абдукаримов Сирожиддин получили свидетельство № DGU 04206 на данный программный продукт.

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