В Центре обеспечения информационной безопасности состоялась встреча с представителями международной компании ESET

Компания ESET является признанным международным разработчиком антивирусного программного обеспечения и одной из ведущих экспертных компаний в области защиты от киберпреступности и компьютерных угроз.

Название компании – аббревиатура от английского Essential Security against Evolving Threats (ESET).

Компания основана в 1992 году и представлена в более 180 странах мира.

ESET стала пионером в области создания технологий обнаружения угроз, которые позволяют находить и обезвреживать как известные, так и новые вредоносные программы.

Антивирусные решения ESET, выпускаемые под брендом ESET NOD32, удостоились рекордного количества наград VB100, выданных по результатам тестирований авторитетного британского журнала Virus Bulletin. Также продукты ESET NOD32 обладают наибольшим количеством высших наград ADVANCED+ и ADVANCED австрийской лаборатории Андреаса Клименти AV-Comparatives. По результатам тестирований этой организации продукты ESET NOD32 значительно превосходят конкурентов по уровню проактивного обнаружения угроз и скорости работы.

Сайт: www.esetnod32.ru