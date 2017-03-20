Представители Intel рассказали о ключевых областях экспертизы российских разработчиков, а также об академической программе и работе с университетами

16 марта в Москве прошла встреча, посвященная новому назначению в сфере исследований и разработок Intel в России. На мероприятии представители корпорации рассказали о ключевых областях экспертизы российских разработчиков, а также об академической программе и работе с университетами. Мероприятие прошло в уютной атмосфере нового хайтек бара-ресторана Gadget Studio.

Перед журналистами выступила Марина Алексеева, вице-президент, генеральный директор по исследованиям и разработкам Intel в России и директор службы продуктизации ПО

Размышляя о том, в чем заключается секрет наиболее эффективной и продуктивной работы, я пришла к выводу, что главным являются открытость новому и забота о людях, а также свобода, честность, взаимоуважение. Все это помогает в короткие сроки достигать новых высот и создавать решения, не просто успешные в коммерческом плане, но и меняющие взгляд на мир и задающие новые тренды, способные изменить нашу жизнь. Это именно то, над чем мы все вместе работаем в Intel каждый день.

Intel – это не только процессоры. Это вся совокупность преимуществ, которую несут новейшие технологии: программы и алгоритмы, которые могут работать в самых различных областях человеческой деятельности. Нас окружает множество различных устройств: настольные ПК и ноутбуки, смартфоны и планшеты, сенсоры, дата центры, коммуникационное оборудование. В каждом из них используются различные решения, созданные в компании – этот цикл роста и есть основа новой стратегии Intel. Но все преимущества «железных» решений реализуются благодаря программному обеспечению. Именно оно заставляет работать все уровни подключенных устройств на благо людей, только с помощью ПО мы можем ощутить все плюсы архитектуры. Поэтому задача моего подразделения в Intel – построить мост между процессорами и простым пользователем, сделать широкие возможности процессоров доступными каждому.

Я пришла в корпорацию Intel в 2000 году, возглавив новое подразделение Software Product Services, которое на тот момент состояло из четырех человек и отвечало за финальную стадию разработки программных продуктов. Уже через год наш отдел вырос до пятидесяти человек, и мы стали настоящей командой, способной самостоятельно выполнять любые задачи. Этот момент стал одним из поворотных в моей карьере: тогда я поняла, что профессиональный статус определяется не положением в иерархии, а вкладом в общее дело и максимальное развитие способностей людей, которые тебя окружают. Потому что люди – это главная ценность для каждого руководителя.

В Intel можно не только расширять круг своих знаний в области технологий, но и совершенствовать управленческие навыки. Несколько лет назад в России мы задумались об ускоренном развитии лидеров и запустили ряд программ, позволяющих сотрудникам развивать в себе навыки руководителя. Главный акцент был сделан на практическом применении полученных знаний путем выполнения конкретных заданий и проектов. В результате мы сформировали пул лидеров высокого уровня, что позволяет нам быть самостоятельными и решать все задачи собственными силами внутри компании. Для чего это нужно? Если раньше мы создавали программные продукты по уже готовой спецификации, то сейчас мы сами принимаем все решения, каким будет этот продукт, и сами можем вести процесс его создания, от начала и до финального релиза.

Все это помогло российскому подразделению R&D Intel выйти на мировой уровень и поддерживать этот статус в условиях новой стратегии корпорации. Мы вовлечены во все глобальные процессы принятия решений о развитии продуктов и их статусе. Наши специалисты являются экспертами в ключевых и стратегически важных направлениях, таких как создание многоядерных архитектур, параллельные вычисления, разработка профилировщиков, работа с мультимедиа и, конечно, в областях компьютерного зрения и машинного обучения.

Одно из главных преимуществ российского подразделения по исследованиям и разработкам, на мой взгляд, состоит в том, что мы не только способны быстро переориентироваться на актуальные потребности ИТ рынка, но и сами создаем и развиваем новые технологические направления внутри компании. К примеру, нами было инициировано создание новой библиотеки Intel DAAL (Intel® Data Analytics Acceleration Library) для работы с Большими данными, поскольку мы осознали, что это именно то, что сейчас нужно индустрии. Стремительное увеличение числа интеллектуальных, подключенных к сети устройств, всевозможных цифровых сервисов и облачных приложений, привело к взрывному росту объёмов данных. Это было действительно сложно в самом начале пути, поскольку аналитика Big data требует очень серьезных вычислительных мощностей. Ведь самоуправляемый автомобиль, к примеру, не может ждать три дня до получения правильных инструкций, ему нужно принять решение в ту же секунду. Придумать алгоритм – только часть задачи, нужно понять, как встроить продукт в общую стратегию компании и какие выгоды он сможет принести бизнесу. В процессе разработки библиотеки DAAL нам пришлось встречаться с маркетологами, потенциальными заказчиками, исследовать экосистему. В результате был создан продукт, успешный не только с технологической, но и с коммерческой точки зрения.

Для меня как ответственной за успех R&D в России есть три главных стратегических вектора развития. Во-первых, люди должны видеть преимущества, которые дают специализированные сайты Intel для разработчиков в России. Во-вторых, участники локальной экосистемы разработки ПО также должны их осознавать. Наша задача в том, чтобы не только помогать экосистеме в специализации и локализации приложений, что является нашей прямой обязанностью, но и оказывать более широкое содействие. Например, работать с университетами, участвовать в волонтерской деятельности и других социальных инициативах. Наконец, наши сотрудники должны быть обеспечены отличным рабочим местом, иметь возможность профессионально развиваться, работая в дружном коллективе и достойных условиях.

Наша задача состоит в том, чтобы абсолютно все сотрудники могли чувствовать себя свободно и получать поддержку от руководителей, менторов и спонсоров. Возглавляя сегодня исследования и разработки Intel в России, я хочу особенно выделить важную для меня тему развития женщин-специалистов в сфере ИТ. У нас в Intel существует множество программ, нацеленных на их поддержку и адаптацию в этой области, которые дают дополнительные стимулы и возможности для профессионального развития.

Необходимым направлением и важным элементом развития экосистемы в России я считаю нашу академическую программу. Мы ведем несколько совместных проектов с ведущими российскими учебными заведениями, работаем и непосредственно со студенческой средой, предлагаем различные формы интернатуры. Наши специалисты читают студентам курсы по внешним дисциплинам: от технологии параллельного программирования и машинного зрения до организации процесса производства ПО. Ребята не только получают полезные знания, которые им в дальнейшем очень пригодятся, но и приезжают в Intel, где участвуют в реализации настоящих проектов. Благодаря нашим программам интернатуры, при желании они могут работать в Intel до трех лет, приобретая не только новые знания, но и опыт работы в компании с мировым именем. Мы движемся и дальше, приходим в школы и стараемся заинтересовать учеников информационными технологиями в качестве их будущей профессии, проводим с ними практические занятия. Им это интересно, да и нам тоже. Работа со школами и университетами – это не только совместные исследования, но и построение профессиональной преемственности между академической средой и реальной ИТ-индустрией, ведь самое главное в любом деле – это знания и люди.

Игорь Лопатин, Руководитель группы разработчиков в Developer Products Division, Software and Services Group , как Координатор академических программ Intel в России рассказал об академической программе и работе с университетами в России.

Марина Алексеева Вице-президент подразделения Software and Services Group Генеральный управляющий подразделения Software and Services Group в российском отделении Intel Генеральный управляющий, Intel Russia Директор подразделения Software Product Services Марина Алексеева является вице-президентом подразделения Software and Services Group и генеральным управляющим подразделения Software and Services Group в российском отделении Intel, а также директором службы продуктизации корпорации Intel. Из своего офиса в Нижнем Новгороде она руководит научно-исследовательской деятельностью и разработками Intel в России и ответственна за выстраивание этой деятельности в соответствии с бизнес-стратегией Intel. Кроме того, Марина возглавляет многонациональную команду, занимающуюся разработкой решений и инфраструктуры для оптимального производства программного обеспечения и доставки программных продуктов. Будучи специалистом по разработке и производству программного обеспечения, Марина Алексеева присоединилась к Intel в 2000 году, в результате приобретения компании NSTLab. Она с нуля сформировала команду российской службы продуктизации и успешно руководила интеграцией деятельности этой группы в глобальные процессы производства и коммуникаций Intel. После этого, она отвечала за интеграцию в структуру корпорации недавно приобретённого предприятия Intel в Сарове. На своих других ролях в Intel Марина Алексеева в числе прочего руководила подразделением стартапов и разработки корпоративных приложений в Intel, с сотрудниками в США и в России. В этой должности она отвечала за организационные возможности и курировала процессы закупок, установки, лицензирования и технической поддержки программных продуктов. Профессиональные достижения Марины отмечены наградами Intel Software Quality Award в 2003 году и Intel Quality Award в 2013 году. До прихода в Intel Марина Алексеева занимала должность менеджера по проектированию программных решений в NSTLab, где возглавляла команду разработчиков и тестировщиков программного обеспечения, занимавшихся созданием алгоритмов и оптимизацией кода для распознавания изображений. До этого она проработала около 10 лет в должности разработчика программного обеспечения в Российском федеральном ядерном центре. Марина Алексеева имеет степень магистра в области математики и окончила МГУ имени Ломоносова. Она состоит в Консультативном совете Intel Leaders Strategic Female Talent в странах Европы, Ближнего Востока и Африки. Игорь Лопатин Руководитель группы разработчиков в Developer Products Division, Software and Services Group Координатор академических программ Intel в России Игорь Лопатин является руководителем группы разработчиков библиотек реализации параллелизма (OpenMP, Threading Building Blocks, MPI) и средств профилирования для многопоточных и параллельных приложений. В числе прочего, команда Игоря отвечает за разработку средств поддержки параллелизма для задач машинного (глубокого) обучения. Кроме того, в обязанности Игоря входит координация академических программ российского подразделения Intel. Работая в Intel с 2001 года, Игорь принимал участие в разработке и тестировании компиляторов, средств анализа производительности и корректности программ, библиотек для высокопроизводительных вычислений. В качестве менеджера Игорь координировал выпуск первой версии инструмента для проверки корректности приложений Intel® Inspector и руководил командой перспективных и экспериментальных разработок. Игорь Лопатин имеет степень магистра в области прикладной математики и информатики Нижегородского Государственного Университета им. Н.И. Лобачевского.