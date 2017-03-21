«Лаборатория Касперского» помогает защитить детей от опасных групп «ВКонтакте»

«Лаборатория Касперского» поможет родителям быть в курсе, состоит ли их ребенок в потенциально опасных группах во «ВКонтакте». В продукте для защиты детей Kaspersky Safe Kids появилась новая функция по мониторингу групп и пабликов ребенка в этой социальной сети.

Для того чтобы узнать, в каких группах состоит ребенок, нужно подключить его профиль «ВКонтакте» на портале My Kaspersky – далее система будет автоматически один или два раза в сутки проверять все группы, в которых состоит ребенок, и предупреждать, если среди них окажутся подозрительные. Отчет можно будет увидеть на портале My Kaspersky, таким образом родители будут оперативно узнавать обо всех изменениях.

Система осуществляет мониторинг всех групп ребенка на предмет наличия в них потенциально опасного контента. Защитное решение выдает предупреждение в случае, если в группах обсуждаются такие темы как наркотики, алкоголь, жестокость, насилие, порно, суицид, оружие и т.п. Кроме того, система информирует родителя и в том случае, если ребенок решит присоединиться к так называемым «впискам» – популярным сейчас группам о домашних вечеринках, участвовать в которых, в ряде случаев, может любой желающий.

Интерфейс Kaspersky Safe Kids c функцией мониторинга групп «ВКонтакте»

Согласно статистике «Лаборатории Касперского», почти 70% интернет-активностей российских детей приходится на средства онлайн-коммуникации, и социальные сети составляют львиную долю такого общения. При этом соцсетью номер один неизменно является «ВКонтакте» (60% всех посещений подобных сайтов). Для сравнения, на «Одноклассники» приходится только 29% заходов в России, а на Facebook и того меньше – 9%.

«Социальные сети, разумеется, не являются абсолютным злом для детей. Напротив, это естественное продолжение общения и взаимодействия со сверстниками и особый способ познания мира. Однако в силу своей неопытности дети отнюдь не всегда понимают, что некоторые их действия в соцсетях могут повлечь за собой негативные последствия. Незнакомцы в «друзьях», излишняя откровенность, открытый доступ к личным данным, присоединение к сомнительным пабликам и группам – все это может угрожать психологическому комфорту и физической безопасности ребенка, – рассказывает Анна Ларкина, контент-аналитик «Лаборатории Касперского». – Основная задача родителей – научить ребенка, с кем можно общаться через социальные сети, а с кем общение может быть потенциально опасным. В этом случае специализированные программы, такие как Kaspersky Safe Kids, не только становятся своеобразной страховкой детей в цифровом мире, но и помогают старшему поколению вовремя распознать потенциальную угрозу».

Решение Kaspersky Safe Kids совместимо со всеми популярными операционными системами. Программа помогает родителям быть в курсе, что ребенок делает в Интернете и сколько времени он там проводит, а также дает возможность получать оповещения о звонках и SMS на смартфоне ребенка и определять его текущее местонахождение благодаря функции геолокации. Помимо технических средств защиты, решение также содержит подборку советов психолога, которые помогают родителям понимать причины того или иного поведения детей и адекватно оценивать степень риска для них.

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